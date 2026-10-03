El corredor novato sufre de un problema en el pecho y se perderá al menos cuatro partidos

Los Seattle Seahawks recibieron un duro golpe antes de su duelo de la Semana 4 ante Los Angeles Chargers, luego de colocar a Jadarian Price en la lista de reservas por lesión y deberá permanecer fuera al menos cuatro semanas.

Price había sufrido originalmente la lesión en el pecho durante la victoria de Seattle sobre Arizona en la Semana 2, aunque logró jugar la jornada siguiente frente a Washington. Sin embargo, el problema se agravó durante el entrenamiento del miércoles.

Price pierde protagonismo por la lesión

El corredor fue limitado durante la práctica del miércoles y posteriormente dejó de participar en las sesiones del jueves y viernes, antes de que el entrenador Mike Macdonald confirmó que la molestia se agravó.

Sam Darnold, mariscal de campo de los Seattle Seahawks, en acción de juego | AP

La baja representa un problema para Seattle, pues Price había iniciado los tres primeros partidos de la temporada y acumulaba 28 acarreos para 119 yardas, además de cuatro recepciones para 21 yardas.

Seattle tendrá que reorganizar su backfield

Ante la ausencia del novato, Emanuel Wilson y George Holani aparecen como las principales opciones para asumir los acarreos en la Semana 4. Zach Charbonnet también regresó a los entrenamientos, pero todavía no está disponible para jugar.

Jadarian Price se lastimó en el encuentro frente a Arizona | AP