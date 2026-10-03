El exquarterback de los Cowboys y la cadena acordaron terminar su relación

La etapa de Tony Romo en CBS Sports llegó a su fin después de casi una década. El exquarterback de los Dallas Cowboys y la cadena estadounidense acordaron mutuamente terminar su relación laboral, luego de que el ahora analista permaneciera apartado de las transmisiones de la NFL desde julio.

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"CBS Sports y Tony Romo han acordado mutuamente separarse. Agradecemos sus contribuciones durante los últimos nueve años y le deseamos lo mejor en el futuro", informó la empresa mediante un comunicado en el que confirmó la salida del exjugador.

Tony Romo en transmisión de CBS | Captura

¿Por qué Tony Romo dejó las transmisiones de CBS Sports?

Romo se encontraba fuera de las transmisiones después de ser detenido el pasado 23 de julio en Milwaukee, Wisconsin, durante una revisión de tránsito. El exmariscal de campo fue imputado por conducir bajo los efectos del alcohol y posteriormente enfrentó un proceso legal por el incidente.

A principios de septiembre, Romo optó por declararse no contest, figura con la que aceptó las consecuencias legales del caso sin admitir culpabilidad. Como parte de las sanciones, su licencia de conducir fue suspendida durante seis meses y se le ordenó participar en un programa de rehabilitación y evaluación.

Durante su ausencia, CBS recurrió al exdefensivo J.J. Watt para ocupar su posición dentro del principal equipo de transmisión de la NFL. Tras concretarse la separación con Romo, Watt continuará como analista junto al narrador Jim Nantz y la reportera Tracy Wolfson durante el resto de la temporada 2026.

Tony Romo en las transmisiones de CBS | Captura

Tony Romo habló sobre su salud y su futuro profesional

Después de resolver su situación legal, Romo abordó los problemas personales que atravesó y explicó que los dolores crónicos relacionados con las cirugías de espalda a las que fue sometido durante su carrera lo llevaron inicialmente a utilizar analgésicos. Según relató, posteriormente desarrolló problemas relacionados con el consumo de alcohol mientras intentaba dejar esos medicamentos.

El exjugador también asumió la responsabilidad por lo ocurrido y señaló que actualmente trabaja con un equipo médico especializado. Romo indicó que su prioridad será atender su salud y pasar tiempo con su familia antes de tomar una decisión sobre el siguiente paso de su trayectoria profesional. "Estoy orgulloso de lo que logré en CBS Sports durante los últimos nueve años".