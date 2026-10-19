Elon Musk regalará una acción de SpaceX a todos los niños de Estados Unidos a partir de 2027

El empresario compartió en su cuenta de X que dará unos 73 millones de acciones a menores, con un valor teórico superior a los USD 10.000 millones

Elon Musk promete entregar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos a partir del siguiente año, una iniciativa que, según los términos anunciados, alcanzaría a cerca de 73 millones de infantes y tendría un valor aproximadamente superior a los USD 10.000 millones.

El empresario regalará una acción de su compañía aeroespacial SpaceX a cada niño en Estados Unidos./REUTERS

Este anuncio por redes sociales abrió preguntas sobre el alcance del plan. El empresario no explicó cómo se distribuirán los títulos, que niños podrían recibirlos, quién administra las acciones ni cuáles serían las condiciones para una eventual venta futura.

El anuncio de Musk

El fundador de la empresa SpaceX comunicó la medida durante la madrugada del 19 de octubre en su cuenta de X. “El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos. Este será el primero de muchos”, compartió.

La publicación no adjuntó detalles sobre la fecha exacta de inicio, el procedimiento de inscripción ni la participación de organismos públicos o entidades bancarias colaboradoras. Tampoco concretó si la propuesta abarcaría a todos los menores de 18 años o si establecería condiciones unidas con la ciudadanía, la residencia o la situación fiscal de las familias.

De acuerdo con otra publicación del empresario en la misma red social, la entrega de títulos estaría vinculada con cuentas de inversión destinadas a niños. El magnate respondió “sí” a un usuario que planteó la posibilidad de realizar las donaciones mediante las denominadas cuentas Invest America. Pero aún con este compartido, no ofreció una explicación adicional sobre ese mecanismo.

El alcance podría llegar a millones de niños

La Oficina del Censo de Estados Unidos estimó que el país tenía más de 73 millones de personas menores de 18 años en 2024, equivalentes al 21,5% de la población nacional. Si la estrategia incluyera a ese universo completo, Musk debería transferir una cantidad equivalente de acciones de la compañía aeroespacial.

El cálculo económico de la inversión del economista depende de la cotización de los papeles al momento de la asignación. La acción de SpaceX cerró el 16 de octubre en USD 146,03, de acuerdo con datos de mercado. Con ese precio como referencia y una cobertura de 73 millones de niños, el valor total de la distribución se aproximaba a USD 10.700 millones. Esa estimación es teórica y puede modificarse por las variaciones de la acción antes de la entrega. Además depende de que cada beneficiario reciba un título completo, tal como indicó Musk.

El anuncio del activista político no aclaró si las acciones quedarían depositadas en cuentas a nombre de los menores, bajo tutela de sus padres o representantes, o en vehículos de inversión administrados por terceros.

Actualmente existen alrededor de 72 millones de menores de 18 años./x:elonmusk

Acciones de Elon Musk en SpaceX

De acuerdo con documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Musk posee 6.420 millones de acciones de SpaceX, equivalentes a una participación beneficiaria de 48,4% en la compañía. Dicha cantidad incluye títulos Clase A y Clase B en fideicomisos de los que Musk es fiduciario, acciones restringidas aún no consolidadas y opciones sobre acciones. Además, conserva más del 82% del poder de voto de SpaceX desde su salida a bolsa.

La reciente entrega de acciones a aproximadamente 70 millones de menores en Estados Unidos representaría poco más del 1% de los títulos atribuidos a Musk en esa declaración.

SpaceX cotiza en bolsa desde junio de este año

El proyecto inicia a pocos meses luego de la salida a bolsa de la empresa. SpaceX comenzó a cotizar en el Nasdaq Global Select Market y en Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX el 12 de junio de 2026, según informó la compañía. La firma cerró su oferta pública inicial el 15 de junio, luego de colocar más de 638 millones de acciones ordinarias Clase A. La operación recaudó unos USD 85.700 millones, cifra que la empresa atribuyó a la venta inicial y a la práctica completa de una opción de compra adicional para los bancos colocadores.

Esta promesa de donación evoca otras estrategias de Elon Musk, como la pasada campaña presidencial./especial

En contexto, Musk fundó SpaceX en 2002. La compañía desarrolla cohetes, naves y servicios vinculados con la actividad espacial, además de operar Starlink, su red de internet satelital. La promesa de distribuir títulos entre menores plantea una nueva relación entre la compañía y potenciales accionistas individuales en Estados Unidos.