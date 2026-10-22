IMSS: trabajadores rechazan aumento del 8% y anuncian marcha nacional

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una movilización nacional para el jueves 22 de octubre de 2026, luego de rechazar el aumento salarial del 8% presentado por el director del organismo, Zoé Robledo, y avalado por el Consejo Técnico del Instituto. El personal inconforme considera que la propuesta es insuficiente frente a sus demandas laborales.

El personal inconforme exige un incremento del 10% directo al salario tabular./Foto: Mario Jasso

La protesta fue convocada por un grupo de trabajadores disidentes que acusa a la dirección del IMSS y al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezado por Rafael Olivos, de no escuchar sus peticiones. Rafael Soto, camillero de Cardiología del Centro Médico y vocero del movimiento, afirmó que las movilizaciones continuarán en distintos puntos del país.

Durante las manifestaciones en la Ciudad de México, los trabajadores se dirigieron hacia el Zócalo capitalino para expresar su rechazo al acuerdo salarial. El movimiento también busca la salida de Olivos como dirigente sindical y reclama la apertura de un espacio de diálogo en el que sus representantes puedan participar.

Los manifestantes también piden la destitución del dirigente sindical Rafael Olivos./especial

¿Por qué los trabajadores del IMSS rechazan el aumento del 8%?

El incremento aprobado por el Consejo Técnico del IMSS contempla un aumento del 4% al salario tabular y otro 4% destinado a la ayuda para el pago de renta de casa habitación. Zoé Robledo explicó que la propuesta surgió después de una negociación en la que se modificó una oferta inicial de incremento total del 6.8%.

El director del Instituto sostuvo que el aumento es financieramente viable y aseguró que no afectará la prestación de los servicios médicos. También señaló que un incremento de esta magnitud se ha planteado únicamente en tres ocasiones durante los últimos 23 años.

Sin embargo, los trabajadores inconformes sostienen que la propuesta no responde a sus necesidades. De acuerdo con sus declaraciones, el aumento podría representar poco más de 250 pesos para algunos empleados operativos, por lo que exigen un incremento del 10% directo al salario tabular, en lugar de una propuesta que incluye una parte destinada al apoyo de vivienda.

Los manifestantes también cuestionan que las conversaciones se hayan realizado sin incorporar a los grupos disidentes. Por ello, desconocieron el acuerdo anunciado por la dirección del IMSS y la dirigencia sindical, al considerar que sus demandas no fueron atendidas.

Calles afectadas por las movilizaciones en CDMX

La convocatoria de los trabajadores contempla afectaciones viales en distintos puntos de la capital, debido a las concentraciones y los recorridos previstos. Entre las vialidades mencionadas por los organizadores se encuentran: Avenida Cuauhtémoc.

Paseo de la Reforma.

Viaducto Río de la Piedad.

Calzada de Tlalpan.

Eje 3 Oriente.

Los horarios y las afectaciones específicas pueden variar conforme avance la movilización, por lo que se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público consultar los avisos de las autoridades capitalinas antes de salir.

Los trabajadores han descartado que la huelga nacional sea una opción inmediata, según declaró su vocero, debido al impacto que una suspensión generalizada de labores podría tener en la población. En cambio, mantienen la convocatoria a marchas y protestas para presionar por una nueva negociación.