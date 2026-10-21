El caso está relacionado con la recopilación indebida de información de millones de personas para fines de publicidad política

Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, deberá pagar 25 mil millones de dólares por una sentencia judicial en Nuevo México, Estados Unidos, luego de que un jurado determinara que Facebook incurrió en prácticas comerciales engañosas relacionadas con la protección de los datos personales. La resolución se dio a conocer el 21 de octubre de 2026 y está vinculada con el caso Cambridge Analytica, uno de los mayores escándalos sobre el uso de información de usuarios de redes sociales con fines políticos.

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El caso fue resuelto en Nuevo México./META

El fiscal general de Nuevo México, Raul Torrez, calificó la resolución como una de las sentencias más importantes que un estado estadounidense ha obtenido contra una empresa. La sanción se fijó después de que un jurado concluyera que las prácticas señaladas habían afectado a la población del estado, estimada en aproximadamente 2.1 millones de habitantes. El proceso se centró en cerca de 44 millones de infracciones a la legislación estatal sobre prácticas comerciales desleales.

La resolución también contempla un incremento anual de 3 mil 750 millones de dólares mientras la multa permanezca sin pagar, equivalente a un 15 por ciento de intereses, según la información difundida. Meta no respondió de inmediato a la sentencia. No obstante, su abogado había anticipado a principios de octubre que la compañía recurriría cualquier sanción económica que considerara improcedente.

Cambridge Analytica obtuvo datos de aproximadamente 87 millones de usuarios de Facebook./getty

¿Por qué multaron a Meta con 25 mil millones de dólares?

El origen de la sanción se encuentra en una demanda presentada por el estado de Nuevo México, que acusó a Facebook de engañar a sus usuarios sobre el manejo de sus datos personales. El 25 de septiembre de 2026, un jurado en Santa Fe determinó que la compañía era responsable de cerca de 44 millones de infracciones a la ley estatal sobre prácticas comerciales desleales. Después de ese fallo, el juez Francis Mathew quedó a cargo de establecer el monto de la sanción económica.

De acuerdo con la información publicada sobre la sentencia, el jurado consideró que las conductas señaladas habían afectado al conjunto de los habitantes de Nuevo México. Para calcular las infracciones, tomó en cuenta las declaraciones consideradas engañosas y su alcance entre la población estatal. El juez justificó el monto por el número extraordinario de infracciones deliberadas, su duración, la participación de los directivos de Facebook y el carácter intencional y sistemático de las declaraciones falsas, según un fragmento de la resolución citado por el medio especializado MLex.

Durante el proceso, el estado de Nuevo México había solicitado una sanción de entre 35 mil y 40 mil millones de dólares. Por su parte, Meta pidió que la multa se limitara a 3 mil 450 millones, al argumentar que una cantidad diez veces mayor o más sería contraria a la Constitución y no resistiría una apelación. Finalmente, el juez estableció la cifra de 25 mil millones de dólares, que podría aumentar mientras la empresa no cubra el pago.

¿Qué fue el caso Cambridge Analytica y cómo se obtuvieron los datos?

Cambridge Analytica era una consultora especializada en estrategia política que obtuvo datos mediante una aplicación de pruebas de personalidad llamada thisisyourdigitallife. Aunque la aplicación llegó a reunir alrededor de 270 mil usuarios, el acceso a información de sus contactos permitió ampliar considerablemente la cantidad de personas cuyos datos quedaron expuestos.

Según los datos difundidos sobre el caso, Cambridge Analytica obtuvo información de aproximadamente 87 millones de usuarios de Facebook en todo el mundo. El problema no se limitó a las personas que instalaron la aplicación, ya que también alcanzó a sus amistades dentro de la plataforma. De esta forma, información de usuarios que no habían interactuado directamente con el cuestionario pudo quedar incluida en la recopilación de datos.

Facebook tuvo conocimiento de que Cambridge Analytica había comprado la información en diciembre de 2015, pero el asunto no se hizo público hasta abril de 2018, después de que un usuario presentara una demanda. La revelación desencadenó un escándalo internacional sobre la privacidad digital, la responsabilidad de las plataformas y el uso de datos personales para influir en la publicidad política, particularmente en el contexto de las elecciones estadounidenses de 2016 y el referendo del Brexit.

La información recopilada se utilizó para fines de publicidad política, lo que desató un escándalo internacional sobre la privacidad digital./BBC

Sanciones de Meta

De acuerdo con la información difundida, la compañía también recibió este año una condena por 942 millones de dólares en el mismo estado, en un caso relacionado con la protección de menores. La empresa recurrió esa resolución.

Además, a finales de agosto de 2026, Meta aceptó pagar hasta 18 mil millones de dólares para cerrar las acciones emprendidas por 51 estados y territorios estadounidenses que la acusaban de diseñar Facebook e Instagram de manera que fomentaran el uso compulsivo entre niños y adolescentes. Según el reporte, el acuerdo buscaba poner fin a esos procedimientos, aunque la empresa no reconoció responsabilidad.

La sentencia también contempla intereses anuales,/istock