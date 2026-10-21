Selena Gomez habló sobre las consecuencias que atribuye al vapeo y aseguró que el hábito cambió su voz. / @selenagomez

La cantante y actriz aseguró que el consumo frecuente de nicotina mediante vapeadores modificó su voz

Selena Gomez reveló que el uso frecuente de vapeadores con nicotina cambió su voz y aprovechó para advertir a sus seguidores sobre la dificultad de dejar este hábito. La cantante aseguró que ya dejó de vapear y espera mantenerse alejada de la nicotina.

La artista estadounidense compartió su experiencia en una historia de Instagram publicada el domingo 18 de octubre de 2026. En el video, reconoció que consumía nicotina con frecuencia y expresó su preocupación por los cambios que ha notado en su voz.

“No voy a poder cambiar mi voz. Vapeaba mucha nicotina”, comentó Gomez.

La intérprete de Lose You to Love Me también señaló que abandonar la nicotina ha sido complicado y pidió a quienes ya vapean, o consideran comenzar, que reflexionen sobre las posibles consecuencias.

“Dejar la nicotina es muy difícil [...] si estás pasando por eso o incluso estás pensando en empezar a vapear, no vale la pena”, expresó.

La cantante Selena Gomez advirtió sobre la dificultad de dejar la nicotina y pidió a sus seguidores evitar el vapeo. / @selegomez

¿Qué dijo Selena Gomez sobre el cambio en su voz?

Durante su mensaje, Gomez fue directa al hablar de su experiencia con los vapeadores y calificó el hábito como una mala decisión. Según la cantante, el consumo de nicotina modificó la manera en que suena su voz.

“Es una tontería y me cambió la voz”, afirmó.

La artista también respondió con a quienes han comentado sobre las variaciones en su tono vocal. Dijo que entendía si a algunas personas no les gustaba cómo sonaba actualmente y agregó que podían simplemente dejar de escucharla.

"si no les gusta cómo suena mi voz, lo entiendo perfectamente. No me importa. Simplemente no me escuchen", comentó.

Selena Gomez asegura que ya dejó de vapear

En el mismo mensaje, la cantante compartió que dejó de vapear y manifestó su deseo de mantenerse así. También reconoció que superar el consumo de nicotina no ha sido sencillo.

Gomez aprovechó su experiencia para enviar un mensaje de apoyo a las personas que atraviesan una situación similar y buscan abandonar este hábito.

La artista expresó que, aunque el proceso puede ser difícil, es posible superarlo. Sus declaraciones pusieron el foco tanto en la dependencia que puede generar la nicotina como en las consecuencias que ella considera que ha tenido en su voz.

¿El vapeo puede afectar la voz?

El caso de Gomez también ha llamado la atención sobre los posibles efectos de los cigarrillos electrónicos en la garganta y la voz. El aerosol que producen estos dispositivos puede contener nicotina y otras sustancias capaces de irritar las vías respiratorias.

La exposición a estos componentes puede relacionarse con molestias como sequedad, tos e irritación de la garganta, síntomas que pueden afectar el uso de la voz. Sin embargo, la evidencia sobre los efectos específicos del vapeo a largo plazo en las cuerdas vocales todavía es limitada.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que los cigarrillos electrónicos no son inocuos y que la nicotina es una sustancia altamente adictiva.

Por ello, aunque el testimonio de Gomez refleja su experiencia personal, no permite establecer por sí solo que el vapeo provoque el mismo efecto en todas las personas ni que cualquier cambio vocal sea irreversible.

La cantante, por ahora, aseguró que está contenta de haber dejado de vapear y espera continuar sin consumir nicotina.