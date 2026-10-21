Para los seguidores de la cultura japonesa habrá un concierto de City Pop y Anime Song / Especial

Tendrá durante noviembre talleres de origami y caligrafía, ceremonia del té, tambores japoneses y degustación de sushi

La cultura japonesa llegará al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México durante noviembre con una programación que incluirá gastronomía, música, arte, historia y actividades tradicionales. Como parte del Mes de Japón y en el marco del 70 aniversario de la Asociación México-Japonesa, el recinto capitalino albergará diferentes eventos destinados a acercar al público a las costumbres y expresiones culturales del país asiático.

La programación contempla actividades para diferentes públicos y gustos, desde talleres de origami y caligrafía japonesa hasta una ceremonia del té, demostraciones de ikebana, tambores japoneses, conferencias, una degustación de sushi y un concierto de City Pop y Anime Song. Las actividades anunciadas son gratuitas, aunque varias tendrán cupo limitado, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a los mecanismos de registro difundidos mediante los canales oficiales del Museo de Antropología.

La cultura japonesa llegará al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México durante noviembre / Especial

¿Cuándo será el Mes de Japón en el Museo de Antropología?

Las actividades estarán distribuidas en diferentes fechas de noviembre de 2026, comenzando el jueves 5 y continuando los sábados 7 y 14, para concluir con una jornada especial el viernes 27 de noviembre. La intención es promover el intercambio y la amistad entre México y Japón mediante experiencias que permitan conocer elementos tradicionales y contemporáneos de la cultura japonesa.

Una de las jornadas con mayor número de actividades será la del jueves 5 de noviembre, cuando el programa comenzará a las 10:00 horas con un taller de origami o papiroflexia en el área de Comunicación Educativa. La actividad tendrá una duración aproximada de hora y media y estará limitada a 20 participantes.

Ese mismo día habrá un taller de shodo, dedicado a la caligrafía japonesa, programado de 11:00 a 12:00 horas en Comunicación Educativa y también con espacio para 20 personas. La propuesta permitirá acercarse a una de las manifestaciones artísticas tradicionales de Japón mediante la escritura y el manejo de sus trazos.

La programación contempla talleres de origami y hasta enseñanza de la caligrafía japonesa / Magnific

Tambores japoneses e ikebana llegarán al museo

El programa del 5 de noviembre continuará al mediodía con una presentación de wadaiko, los tradicionales tambores japoneses, que se realizará de 12:00 a 13:00 horas en el Auditorio Jaime Torres Bodet. Esta actividad tendrá una capacidad considerablemente mayor, con espacio para 357 asistentes.

Más tarde, de 13:30 a 14:30 horas, el vestíbulo del mismo auditorio recibirá una demostración de ikebana, el tradicional arte japonés de los arreglos florales. La práctica se distingue por la atención que presta a la composición, el equilibrio y la relación entre los elementos naturales utilizados.

Habrá una ceremonia del té y degustación de sushi / Magnific

La jornada concluirá con el coloquio “Arqueólogos japoneses en tierra mexicana. Historia y perspectivas de la cooperación en Patrimonio Cultural”, programado de 17:00 a 19:00 horas en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, con un cupo máximo de 100 personas.

¿Habrá ceremonia del té japonés?

Sí. El sábado 7 de noviembre continuará la programación con una nueva oportunidad para conocer de cerca algunas de las tradiciones más representativas de Japón. A las 10:00 horas comenzará otro taller de shodo o caligrafía japonesa en Comunicación Educativa, con una duración prevista hasta las 11:30 horas y cupo limitado a 20 participantes.

Posteriormente llegará una de las actividades que podría generar mayor interés entre los visitantes: una demostración de sado, la ceremonia japonesa del té. Se llevará a cabo de 12:00 a 13:30 horas en la Sala de Etnografía “Comida, producción y consumo” y únicamente podrán participar 20 personas, de acuerdo con la programación proporcionada.

La ceremonia del té representa una de las tradiciones culturales más reconocidas de Japón y permitirá que los asistentes conozcan un ritual en el que cada movimiento, utensilio y elemento utilizado forma parte de una práctica desarrollada durante siglos.

Habrá origami y degustación de sushi

La gastronomía también tendrá presencia dentro del Mes de Japón. El sábado 14 de noviembre, las actividades comenzarán con otro taller de origami, programado de 10:00 a 11:30 horas en Comunicación Educativa y con un límite de 20 asistentes.

Al mediodía llegará la conferencia “Maíz y Arroz”, que estará acompañada por una degustación de sushi. La actividad se realizará de 12:00 a 13:30 horas en la Sala de Etnografía “Comida, producción y consumo” y contará con espacio únicamente para 30 personas.

Esta jornada permitirá acercarse a la cultura japonesa desde la alimentación y, al mismo tiempo, explorar puntos de encuentro entre ingredientes y tradiciones gastronómicas vinculadas con México y Japón.

Anime y City Pop cerrarán las actividades

El programa tendrá uno de sus cierres más atractivos para los seguidores de la cultura pop japonesa el viernes 27 de noviembre. Primero se realizará un Encuentro de reflexión y diálogo sobre las memorias de la inmigración japonesa en México, programado de 16:30 a 18:30 horas en el Auditorio Fray Bernardino de Sahagún, con cupo máximo para 100 personas.

Más tarde, el Auditorio Jaime Torres Bodet cambiará completamente de ambiente para recibir un Concierto de City Pop y Anime Song, programado de 19:00 a 20:00 horas y con una capacidad máxima de 357 asistentes. Esta actividad llevará la celebración desde las manifestaciones tradicionales hasta algunas de las expresiones musicales contemporáneas de Japón que han encontrado seguidores alrededor del mundo.

¿Las actividades del Mes de Japón son gratis?

De acuerdo con la información proporcionada, las actividades programadas se realizarán sin costo, aunque esto no significa que el acceso sea ilimitado. Talleres y experiencias como la ceremonia del té y la degustación de sushi cuentan con espacios para apenas 20 o 30 personas, mientras que las presentaciones realizadas en los auditorios tendrán una capacidad mayor.