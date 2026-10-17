¿Sismo de 9.9 en Japón? Esto fue lo que realmente pasó al sonar la alerta sísmica

Además, se activó una alerta de emergencia que llegó a millones de teléfonos / Magnific

La Agencia Meteorológica reconoció que su sistema sobreestimó la magnitud de un movimiento sísmico

Una alerta por un supuesto terremoto de magnitud 9.9 encendió las alarmas en Japón y provocó que millones de personas recibieran advertencias de emergencia en sus teléfonos celulares. La magnitud reportada era extraordinaria y habría colocado al movimiento entre los terremotos más poderosos registrados; sin embargo, poco después las autoridades japonesas aclararon que no ocurrió un sismo de esa magnitud y que se trató de una sobreestimación del sistema de alerta temprana.

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La Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) confirmó que el 16 de octubre de 2026 a las 12:40 horas emitió una alerta de emergencia desde Hokkaido hasta la región central del país después de que su sistema determinara inicialmente un epicentro en las islas Kuriles y calculase erróneamente una magnitud de 9.9. La institución posteriormente reconoció públicamente el error y comenzó una investigación para determinar qué provocó la estimación excesiva.

Una alerta por un supuesto terremoto de magnitud 9.9 encendió las alarmas en Japón / Magnific

¿Hubo realmente un terremoto de magnitud 9.9 en Japón?

No. La cifra de 9.9 correspondió a una estimación equivocada del sistema japonés de alerta sísmica, no a la magnitud confirmada de un terremoto que hubiera golpeado al país. Los registros de la propia JMA muestran cómo las estimaciones automáticas fueron cambiando rápidamente durante los segundos posteriores a la detección inicial del movimiento.

Según la información proporcionada, el movimiento que originó el episodio fue localizado posteriormente cerca de la península de Kamchatka, en Rusia, con una magnitud considerablemente menor. El reporte inicial señala un sismo de magnitud 6.9, ocurrido a gran profundidad, que terminó desencadenando el error en la estimación automática utilizada para las advertencias.

Los registros publicados por la JMA permiten observar la evolución del cálculo. En los primeros segundos, el sistema manejó magnitudes de entre 6.2 y 7.6; posteriormente llegó a 7.3 y, más de un minuto después de la detección de las ondas, saltó hasta 9.9, valor que provocó la emisión de la advertencia de emergencia.

La magnitud reportada habría colocado al movimiento entre los terremotos más poderosos registrados / Magnific

Japón ofreció disculpas por la alerta

Después de aclarar que la magnitud había sido sobreestimada, representantes de la Agencia Meteorológica ofrecieron disculpas por la preocupación y los inconvenientes provocados entre la población.

"Pedimos sentidas disculpas por el importante inconveniente y la preocupación causados al público", dijo a periodistas Shinya Tsukada, funcionario de la AMJ.

La JMA reconoció oficialmente que el procesamiento de su sistema de alerta temprana determinó el epicentro en las islas Kuriles y sobreestimó la magnitud hasta 9.9. En un primer comunicado señaló que las causas estaban siendo investigadas y posteriormente difundió una segunda actualización con información sobre lo que había podido establecer hasta ese momento.

La cifra de 9.9 correspondió a una estimación equivocada del sistema japonés de alerta sísmica / Magnific

Alerta por supuesto sismo de 9.9 detuvo trenes

Aunque la advertencia no derivó en escenas generalizadas de pánico, sí tuvo consecuencias en el transporte debido a los protocolos de seguridad que se activan cuando se recibe una alerta sísmica de este tipo.

"La compañía ferroviaria Japan Railway informó que suspendió temporalmente el servicio del tren bala (Shinkansen) Tokaido entre las estaciones de Shin-Yokohama y Toyohashi cuando se activó la alerta. Sin embargo, comunicó que el servicio se reanudó a las 12:55 p. m. ", dijo el canal de noticias japonés NHK.

También se reportó la suspensión temporal de 14 tranvías en Sapporo, Hokkaido, que permanecieron detenidos durante varios minutos antes de que las autoridades determinaran que podían volver a operar de manera segura.

"Muchos ciudadanos recibieron la alerta en sus teléfonos inteligentes o se enteraron a través de la televisión, la radio o los comunicados municipales", dijo Kyodo.

¿La alerta sísmica de Japón fue provocada por un ciberataque?

La magnitud extraordinariamente alta de la advertencia también generó dudas sobre si el sistema de la Agencia Meteorológica había sufrido algún tipo de ataque informático. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada por las autoridades japonesas, que atribuyeron lo ocurrido a una sobreestimación de la magnitud dentro del procesamiento de la alerta.

"Un funcionario explicó que emitieron una advertencia que exageraba la intensidad prevista de las sacudidas debido a que sobreestimaron la magnitud del sismo. Al preguntarle si esto se debió a un ciberataque, el funcionario respondió que no", agregó NHK.

La JMA continúa analizando técnicamente qué provocó que el cálculo automático escalara hasta una magnitud de 9.9. La información oficial publicada por el organismo confirma que fue precisamente esa estimación excesiva la que desencadenó la advertencia de emergencia.

La cifra causó especial preocupación porque un terremoto de magnitud 9.9 sería un fenómeno extraordinariamente poderoso. La escala utilizada para medir la magnitud de los terremotos es logarítmica, por lo que una diferencia aparentemente pequeña en el número representa un incremento enorme en la energía liberada.