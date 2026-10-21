¿Qué es Fobos? Japón lanza misión para explorar una de las lunas de Marte

El objetivo de investigar el origen de las lunas de Marte y conocer más sobre la formación del sistema solar / Especial

La Agencia Espacial japonesa lanza la misión MMX para recolectar muestras de Fobos y traerlas a la Tierra

Japón dio un nuevo paso en la exploración espacial con el lanzamiento de una misión que tiene como destino Fobos, una de las dos lunas de Marte. A través de la sonda Martian Moons eXploration (MMX), científicos japoneses buscan recolectar material de la superficie de este satélite natural y transportarlo hasta la Tierra, una operación que podría aportar información fundamental sobre la formación del planeta rojo y la evolución del sistema solar.

La misión, desarrollada por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), despegó a bordo de un cohete H3 desde el Centro Espacial de Tanegashima. El lanzamiento se realizó a las 04:41 horas locales del martes, equivalentes a las 13:41 horas del lunes en la Ciudad de México. Poco después, la agencia confirmó que la nave se había separado exitosamente del cohete y que había comenzado su recorrido hacia el sistema marciano.

A través de la sonda Martian Moons eXploration (MMX), científicos buscan recolectar material de la luna de Marte / Especial

“MMX se ha desprendido del cohete H3 y está comenzando su viaje hacia el sistema marciano”. JAXA

La agencia también confirmó que recibió señales de la sonda, lo que permitió comprobar que sus sistemas operaban con normalidad después de la separación. Para los investigadores involucrados, este momento representó un avance importante después de años de preparación y desarrollo tecnológico.

“He soñado con este día, estoy increíblemente feliz”, declaró Mari Aida, investigadora de JAXA, quien expresó su satisfacción por el inicio de la misión.

Japón dio un nuevo paso en la exploración espacial con el lanzamiento de una misión que tiene como destino Fobos / Especial

¿Qué es Fobos y por qué es importante para Marte?

Fobos es el mayor de los dos satélites naturales de Marte, mientras que el segundo recibe el nombre de Deimos. A diferencia de la Luna que orbita la Tierra, Fobos tiene una forma irregular, una superficie cubierta de cráteres y dimensiones considerablemente menores, características que lo convierten en un objeto de gran interés para los investigadores.

Este satélite tiene aproximadamente 22 kilómetros de diámetro medio y se encuentra mucho más cerca de Marte de lo que nuestra Luna está de la Tierra. Su órbita es tan rápida que completa una vuelta alrededor del planeta rojo en aproximadamente 7 horas y 39 minutos, un periodo menor que la duración de un día marciano.

Una de las particularidades de Fobos es que su origen todavía representa un misterio científico. Aunque se han desarrollado distintas teorías para explicar cómo llegó a convertirse en una luna de Marte, los especialistas no han conseguido determinar definitivamente cuál describe mejor su formación.

Fobos es el mayor de los dos satélites naturales de Marte, mientras que el segundo recibe el nombre de Deimos / Especial

Precisamente por ello, Japón busca estudiar directamente los materiales de su superficie, con la intención de encontrar pistas que permitan comprender si Fobos surgió a partir de un impacto ocurrido en Marte o si originalmente fue un asteroide capturado por la gravedad del planeta.

¿Cómo será la misión MMX de Japón hacia Fobos?

La misión Martian Moons eXploration (MMX) contempla enviar una nave no tripulada hacia el sistema marciano, estudiar sus satélites naturales y realizar una operación de recolección de muestras en Fobos.

De acuerdo con el calendario descrito por JAXA, la sonda tiene previsto llegar a las inmediaciones de Fobos en agosto de 2027, si las diferentes etapas del viaje se desarrollan conforme a lo programado.

Una vez en el sistema marciano, la nave realizará observaciones científicas y preparará las maniobras necesarias para entrar en contacto con la superficie del satélite. Uno de los objetivos principales consiste en recolectar al menos 10 gramos de material, que posteriormente serán transportados de regreso a la Tierra para su análisis en laboratorios especializados.

La operación representa un desafío tecnológico debido a que Fobos tiene una gravedad extremadamente baja, lo que complica las maniobras de descenso, contacto con la superficie y despegue. Los especialistas tuvieron que desarrollar sistemas capaces de realizar estas operaciones sin que la nave pierda estabilidad.

El proyecto cuenta con la colaboración de agencias espaciales de Estados Unidos y Europa, además de universidades y empresas tecnológicas que participan en el desarrollo de instrumentos y sistemas científicos.

¿Qué secretos de Fobos quiere descubrir Japón?

Uno de los objetivos más importantes de la misión es resolver una pregunta que los científicos llevan décadas investigando: ¿cómo se formaron Fobos y Deimos, las dos lunas de Marte?

Actualmente existen dos grandes explicaciones sobre su origen. La primera es la hipótesis del gran impacto, que plantea que un cuerpo celeste chocó contra Marte y expulsó materiales al espacio. Parte de esos fragmentos habría permanecido alrededor del planeta y terminado formando sus satélites naturales.

La segunda explicación es la hipótesis de la captura, según la cual Fobos y Deimos pudieron ser asteroides que viajaban por el sistema solar y posteriormente quedaron atrapados por la gravedad marciana.

Analizar las características físicas y químicas de las muestras permitirá buscar evidencia para evaluar ambas posibilidades. Si los materiales presentan semejanzas importantes con las rocas marcianas, podrían apoyar determinados escenarios de formación. En cambio, si su composición resulta más cercana a la de ciertos asteroides, los científicos tendrían nuevas pistas sobre un posible origen externo.

JAXA considera que este conocimiento también puede ayudar a comprender “cómo habría surgido un entorno habitable en los planetas terrestres”, en referencia a los planetas rocosos Mercurio, Venus, Tierra y Marte.

¿Fobos podría convertirse en una base para explorar Marte?

Además de estudiar el origen de los satélites marcianos, la misión MMX permitirá obtener información que podría ser útil para futuras expediciones humanas hacia Marte.

Una de las posibilidades que interesa a los investigadores es evaluar el papel que Fobos podría desempeñar como punto de apoyo para la exploración del planeta rojo. Debido a su ubicación y características, se ha considerado que este satélite podría resultar útil para determinadas operaciones científicas o tecnológicas relacionadas con futuras misiones tripuladas.

Sin embargo, esto no significa que Japón tenga actualmente un proyecto confirmado para construir una base humana en Fobos. Por ahora, la prioridad de MMX es investigar el satélite, recolectar muestras y demostrar las capacidades necesarias para realizar una misión de ida y vuelta en el entorno marciano.

La sonda también estudiará Deimos, la segunda luna de Marte, mediante observaciones que permitirán comparar algunas de sus características con las de Fobos. No obstante, la misión no contempla aterrizar en Deimos.

Japón ya logró traer muestras de un asteroide a la Tierra

Aunque la misión MMX busca alcanzar un nuevo objetivo científico, Japón ya cuenta con experiencia en operaciones de recolección de material extraterrestre. En 2020, la misión Hayabusa2 consiguió traer a la Tierra aproximadamente 5.4 gramos de muestras del asteroide Ryugu, un cuerpo celeste ubicado a cientos de millones de kilómetros de nuestro planeta.