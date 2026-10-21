El Arzobispado de Lima prepara medidas especiales para el recorrido del pontífice en noviembre

La próxima visita del papa León XIV a Perú contará con un helicóptero acondicionado como ambulancia, como parte de las medidas preventivas para garantizar la seguridad del pontífice durante su recorrido por el país. El Arzobispado de Lima informó que la aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) estará equipada para brindar asistencia médica, especialmente ante posibles complicaciones respiratorias.

La Fuerza Aérea del Perú dispondrá de un helicóptero equipado como ambulancia./especial

La decisión se tomó después de la reciente intervención médica a la que fue sometido el líder de la Iglesia católica. De acuerdo con la información difundida por EFE, la operación incluyó la detección de un cáncer pulmonar y la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho. Ante estos antecedentes, las autoridades eclesiásticas consideran necesario extremar las precauciones durante la gira prevista para noviembre.

Juan Bytton, secretario general para la visita apostólica del Arzobispado de Lima, explicó durante un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP) que la planificación del viaje continúa en pie. Sin embargo, señaló que se están contemplando medidas adicionales para que León XIV pueda cumplir con su agenda sin esfuerzos innecesarios y con las condiciones médicas adecuadas.

¿Cuándo visitará el papa León XIV Perú y qué ciudades recorrerá?

La estancia del pontífice en Perú está programada del 11 al 16 de noviembre de 2026, como parte de su primera gira por América Latina, prevista del 6 al 16 de noviembre. El recorrido también contempla visitas a Uruguay y Argentina. Perú será el país donde permanecerá más tiempo, con una agenda de seis días que incluye distintas actividades religiosas y encuentros con los fieles.

Durante su estancia, León XIV tiene previsto visitar cuatro ciudades: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de Santa Cruz de Succhabamba. Los organizadores buscan que el papa realice la mayor cantidad posible de traslados en los dos papamóviles que llegarán al país, con el objetivo de facilitar sus recorridos y mantener el contacto con los asistentes.

Una de las actividades centrales será la misa multitudinaria programada en Lima para el 16 de noviembre. Según Bytton, el periodo para reservar las entradas gratuitas comenzaría la semana siguiente a sus declaraciones. Asimismo, una comisión de avanzada del Vaticano tenía previsto llegar a Perú para ultimar los detalles de la visita y coordinar los preparativos con las autoridades locales.

El vínculo del papa León XIV con Perú

La visita también tendrá un significado especial por la relación que León XIV mantiene con el país sudamericano. Antes de convertirse en pontífice, desarrolló más de dos décadas de su vida pastoral en Perú, donde pasó de desempeñarse como misionero a convertirse en obispo de Chiclayo. Durante su trayectoria, además, adoptó la nacionalidad peruana.

El Arzobispado de Lima analiza ajustes en el itinerario para evitar esfuerzos físicos adicionales al pontífice./especial

Este vínculo ha generado expectativas entre los fieles que esperan recibirlo durante su recorrido. Mientras avanzan los preparativos, el Arzobispado de Lima mantiene la planificación de las actividades y revisa las medidas necesarias para atender cualquier eventualidad médica. Por ahora, el helicóptero ambulancia forma parte de los recursos previstos para reforzar la seguridad del pontífice durante su estancia.