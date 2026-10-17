El pontífice fue dado de alta este sábado después de ser operado de un adenocarcinoma pulmonar

El estado de salud del papa León XIV mantiene bajo atención al mundo católico después de que el pasado 13 de octubre fuera sometido a una cirugía para retirar un adenocarcinoma pulmonar. La intervención obligó al pontífice a permanecer varios días hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma y abrió una pregunta inmediata sobre su agenda: ¿podrá realizar el extenso viaje apostólico que tiene previsto por América Latina durante noviembre?

Podría interesarte Contra Mhoni Vidente lanza inquietante predicción sobre el futuro del Papa León XIV tras su cirugía

La respuesta de su cirujano, Stefano Margaritora, es hasta ahora positiva. El especialista aseguró este sábado, después de que León XIV recibiera el alta médica, que su evolución es satisfactoria y que no encuentra razones médicas para cancelar la gira que llevará al Papa por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026.

El estado de salud del papa León XIV mantiene bajo atención al mundo católico / Especial

¿Papa León XIV cancelará su viaje a América Latina?

Por ahora, no existe ningún anuncio de cancelación. Al contrario, el itinerario oficial continúa publicado por la Santa Sede y el cirujano que encabezó la intervención considera que el pontífice tendrá tiempo suficiente para recuperar su condición física antes del viaje.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, comentó el especialista a Vatican News, luego de que el papa saliera del hospital Gemelli de Roma tras ser dado de alta.

La declaración es especialmente relevante porque el viaje no será sencillo. El programa contempla desplazamientos entre distintas ciudades de tres países sudamericanos, además de vuelos de larga duración y una agenda con misas, reuniones oficiales, encuentros religiosos y actividades públicas.

Días antes, el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, había advertido que la realización definitiva de la gira dependería de la evolución médica del pontífice.

El cirujano Stefano Margaritora afirma que el Papa se encuentra estable y puede continuar con sus planes / Especial

“Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, señaló el cardenal, quien calificó la gira como “un viaje largo y exigente”.

Ahora, con el alta hospitalaria y la valoración positiva del cirujano, el escenario parece considerablemente más favorable.

León XIV sale del hospital tras cirugía pulmonar

El Papa abandonó este sábado 17 de octubre el Hospital Gemelli después de permanecer internado desde el día 13. La decisión de darle el alta se tomó después de revisar sus análisis sanguíneos, una radiografía de tórax y su evolución clínica general.

Los médicos informaron que los análisis de sangre estaban dentro de los parámetros normales, la función cardíaca era adecuada y la recuperación del pulmón avanzaba conforme a los tiempos habituales después de una cirugía de este tipo.

El Papa viajará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026 / Especial

León XIV regresó al Vaticano y está previsto que este domingo vuelva a aparecer públicamente para rezar el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

¿Cuánto tiempo necesitará para recuperarse completamente?

Margaritora explicó que una persona sometida a una cirugía como la del pontífice suele necesitar alrededor de dos semanas para alcanzar una recuperación física completa.

“Si lo tratamos como a una persona normal, después de este tipo de intervención considero que se necesitan un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa”, dijo.

Tomando en cuenta que ya ha transcurrido casi una semana desde la operación, el especialista considera que León XIV podría estar plenamente recuperado aproximadamente diez días después del alta, dejando todavía margen antes del comienzo del viaje del 6 de noviembre.

“En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar”, agregó.

¿Qué operación le hicieron al papa León XIV?

La intervención consistió en retirar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde estaba localizado el adenocarcinoma. De acuerdo con Margaritora, se trata de un procedimiento habitual cuando aparece un tumor pulmonar con determinadas características.

“En realidad, la intervención del Santo Padre fue una operación rutinaria”, señaló el cirujano.