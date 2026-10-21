Un avión que viajaba de Grecia a Alemania tuvo que recibir atención de emergencia tras registrarse varios pasajeros con vómitos y malestares gastrointestinales. Investigan un posible brote de norovirus

Un posible brote de norovirus provocó preocupación durante un vuelo de la aerolínea Eurowings, luego de que varios pasajeros comenzaran a presentar vómitos y otros síntomas gastrointestinales mientras viajaban de Grecia a Alemania. El incidente ocurrió el domingo 18 de octubre de 2026 y dejó tres personas hospitalizadas, además de una importante movilización de ambulancias, bomberos y personal médico en el Aeropuerto de Düsseldorf. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que este virus haya sido la causa de los malestares.

La emergencia se registró en el vuelo EW9631, que despegó de la isla de Rodas, Grecia, con destino a Düsseldorf, Alemania, con 212 pasajeros y siete integrantes de la tripulación. Durante el trayecto, algunos viajeros comenzaron a sentirse mal, lo que generó inquietud entre los ocupantes y obligó al personal de cabina a adoptar medidas preventivas mientras se solicitaba asistencia médica para atender a los afectados tras el aterrizaje.

Pasajeros presentan vómitos durante vuelo de Eurowings

Los primeros síntomas aparecieron cuando varias personas comenzaron a experimentar náuseas, vómitos y molestias estomacales mientras se encontraban a bordo. De acuerdo con testimonios difundidos sobre el incidente, algunos sobrecargos comenzaron a utilizar cubrebocas como medida de precaución ante la posibilidad de una enfermedad contagiosa. Mientras tanto, la aeronave continuó su recorrido hacia Alemania, donde los servicios de emergencia fueron alertados para preparar la atención de los pasajeros.

Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Düsseldorf, el avión fue recibido por ambulancias, bomberos y equipos sanitarios, quienes ingresaron a la cabina utilizando elementos de protección personal. Los viajeros permanecieron dentro de la aeronave mientras se realizaban las valoraciones médicas correspondientes, con el objetivo de identificar a quienes necesitaban atención especializada y determinar si existían riesgos adicionales para los demás ocupantes.

La intervención de los servicios de emergencia provocó que el desembarque se retrasara aproximadamente 90 minutos. Después de revisar a los afectados, tres pasajeros fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica, mientras que el resto pudo abandonar el avión. Aunque la sospecha inicial apuntó a una posible infección gastrointestinal, no se había determinado oficialmente qué ocasionó los síntomas registrados durante el viaje.

El norovirus es una de las posibles causas de los malestares gastrointestinales, aunque su presencia en el avión no ha sido confirmada./ Pixabay

¿Qué es el norovirus y cuáles son sus principales síntomas?

El norovirus es un microorganismo altamente contagioso que provoca gastroenteritis aguda, una infección que afecta el estómago y los intestinos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, puede transmitirse mediante alimentos o agua contaminados, contacto directo con personas infectadas o superficies que contienen partículas del virus. Su facilidad de propagación puede favorecer la aparición de brotes en espacios donde conviven varias personas.

Entre las principales señales de infección se encuentran vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal, aunque también pueden presentarse fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Los síntomas generalmente aparecen entre 12 y 48 horas después de la exposición, mientras que la enfermedad suele durar de uno a tres días. Una de las principales complicaciones es la deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.