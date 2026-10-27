San Judas Tadeo se celebra cada 28 de octubre, fecha en la que miles de fieles acuden a las iglesias para venerar al santo de las causas difíciles. / iStock

Cada octubre, miles de creyentes se reúnen para honrar al santo de las causas difíciles. Conoce cuándo se celebra San Judas Tadeo en 2026 y por qué su devoción tiene tanta fuerza en México

El Día de San Judas Tadeo se celebra el miércoles 28 de octubre de 2026, una fecha importante para miles de creyentes católicos que acuden a las iglesias para agradecer favores recibidos y pedir ayuda ante situaciones complicadas.

Conocido popularmente como el santo de las causas difíciles y desesperadas, San Judas Tadeo es una de las figuras religiosas con mayor devoción en México. Aunque su festividad oficial se conmemora en octubre, muchos fieles acostumbran visitarlo cada día 28 del mes.

En la Ciudad de México, el Templo de San Hipólito y San Casiano, ubicado en el Centro Histórico, es uno de los principales puntos de reunión para quienes desean rendir homenaje al apóstol. Cada año, la celebración congrega a personas que llegan con imágenes, veladoras, flores y ofrendas.

¿Por qué se celebra el Día de San Judas Tadeo el 28 de octubre?

La Iglesia católica dedica el 28 de octubre a San Judas Tadeo y San Simón, dos apóstoles que, de acuerdo con la tradición cristiana, murieron como mártires por predicar su fe.

Por esta razón, la fecha quedó establecida en el calendario litúrgico para recordar a ambos apóstoles. En México, la conmemoración adquirió una presencia especial debido a la cantidad de devotos que acuden a los templos para pedir su intercesión.

Además de la celebración anual, existe la costumbre de visitar a San Judas Tadeo cada día 28. Esta práctica se mantiene entre los creyentes que buscan agradecer los favores recibidos o encomendarle situaciones personales y familiares.

La devoción a San Judas Tadeo en México reúne cada año a creyentes que acuden a los templos para agradecer favores y pedir su intercesión. / iStock

¿Cuál es el origen de la devoción a San Judas Tadeo en México?

La veneración a San Judas Tadeo se extendió en México con el paso de los siglos y ganó especial popularidad en la capital del país.

Uno de los lugares más representativos de esta tradición es el Templo de San Hipólito y San Casiano, situado en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, en la Ciudad de México.

De acuerdo con información difundida por la publicación católica Desde la Fe, una imagen del santo llegó a México en 1933, procedente de Barcelona, España, y pasó por otros recintos religiosos antes de establecerse en San Hipólito.

Con el tiempo, la imagen se convirtió en un referente para los fieles. La afluencia de visitantes creció hasta consolidar al templo como uno de los principales sitios de peregrinación para esta festividad.

¿Por qué San Judas Tadeo es conocido como el santo de las causas difíciles?

La popularidad de San Judas Tadeo está relacionada con la creencia de que puede interceder ante Dios en momentos de angustia, enfermedad, problemas familiares o dificultades económicas. Dentro de la tradición católica, los creyentes recurren a él cuando atraviesan circunstancias que consideran especialmente complicadas. Por ello, es común observar imágenes del apóstol acompañadas de veladoras, flores y otros objetos que forman parte de las expresiones personales de fe.

Su devoción también suele generar confusión con Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Sin embargo, San Judas Tadeo y Judas Iscariote son personajes distintos dentro de la tradición cristiana.

El Día de San Judas Tadeo 2026 será el miércoles 28 de octubre, una fecha importante para la comunidad católica en México. / iStock

¿Cómo se celebra a San Judas Tadeo en México?

Cada 28 de octubre, los devotos acuden a iglesias y santuarios para participar en misas, realizar oraciones y agradecer los favores que atribuyen a su intercesión.

En la Ciudad de México, el Templo de San Hipólito suele recibir a numerosos visitantes, algunos de los cuales llegan desde la noche anterior o durante las primeras horas del día para participar en las actividades religiosas.

Las imágenes del santo, las veladoras, las flores y las ofrendas forman parte de esta celebración, que reúne a familias y grupos de creyentes.

En 2026, la festividad será el miércoles 28 de octubre, por lo que quienes tengan previsto acudir a los templos pueden consultar con anticipación los horarios de las misas y las indicaciones de las autoridades locales.

Más allá de las concentraciones multitudinarias, la fecha representa para muchos creyentes una oportunidad para expresar su fe, agradecer y mantener viva una tradición religiosa arraigada en distintas comunidades del país.