Un estudio de IBM revela que 63% de los trabajadores mexicanos percibe un desgaste de sus habilidades por el avance de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada dentro de las empresas, pero su incorporación también está generando preocupación entre los trabajadores mexicanos. Aunque estas tecnologías permiten automatizar actividades, procesar información y facilitar diferentes tareas, un estudio reveló que 63% de los empleados en México considera que su uso está provocando un desgaste de sus competencias laborales, lo que abre nuevas preguntas sobre las consecuencias de depender de herramientas digitales para realizar actividades cotidianas.

Los resultados forman parte del estudio “Diseñar la organización pensante”, elaborado por el IBM Institute for Business Value en colaboración con Oxford Economics, el cual analiza cómo la integración de la inteligencia artificial está modificando las responsabilidades profesionales y las habilidades que necesitan los trabajadores. Entre los mexicanos que expresaron preocupación por la pérdida de competencias, 80% aseguró que la tecnología ya ha impactado directamente al menos una de sus capacidades laborales, mientras que 61% de los empleados reportó cambios en sus tareas y responsabilidades durante el último año como consecuencia de la adopción de estas herramientas.

La IA se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada dentro de las empresas / Magnific

¿La inteligencia artificial está provocando que perdamos habilidades?

La incorporación de la inteligencia artificial en el trabajo está transformando la manera en que las personas realizan actividades que anteriormente requerían mayor intervención humana. Desde la organización de información hasta la elaboración de documentos y la ejecución de procesos rutinarios, las herramientas automatizadas están asumiendo funciones que durante años formaron parte de las responsabilidades habituales de los empleados, una situación que ha despertado inquietud sobre el futuro de determinadas competencias profesionales.

De acuerdo con los resultados del estudio, 63% de los trabajadores mexicanos percibe una erosión de sus habilidades laborales relacionada con el avance de la IA. Este porcentaje refleja una preocupación importante entre los empleados, aunque no significa necesariamente que todos hayan perdido capacidades de manera comprobada. El dato corresponde a la percepción de los participantes sobre los cambios que experimentan dentro de sus actividades profesionales y la forma en que la tecnología está modificando su desempeño.

Otro de los hallazgos señala que ocho de cada diez trabajadores preocupados por este fenómeno consideran que la inteligencia artificial ya ha impactado al menos una de sus competencias. Al mismo tiempo, más de la mitad de los empleados mexicanos ha experimentado modificaciones en sus responsabilidades, lo que muestra que la transformación tecnológica no solamente está relacionada con la llegada de nuevas herramientas, sino también con una reorganización de las funciones que desempeñan las personas dentro de las empresas.

Un estudio reveló que 63% de los empleados en México considera que la IA está provocando un desgaste de sus habilidades / Magnific

¿Qué habilidades serán más importantes con el avance de la IA?

Aunque la inteligencia artificial puede ejecutar diferentes procesos de manera automatizada, el estudio identifica que las capacidades humanas relacionadas con el análisis, la toma de decisiones y la supervisión tecnológica están adquiriendo mayor relevancia. Esto significa que el valor de los trabajadores podría concentrarse cada vez más en actividades que requieren interpretar información, comprender situaciones complejas y evaluar los resultados obtenidos mediante sistemas digitales.

Entre las competencias que destacan se encuentra el juicio humano, entendido como la capacidad de tomar decisiones considerando circunstancias particulares y factores que no siempre pueden resolverse mediante procedimientos automatizados. También sobresale el pensamiento crítico, necesario para analizar información, detectar inconsistencias y encontrar soluciones a problemas que requieren una evaluación más profunda.

Otra habilidad fundamental será la supervisión de los resultados generados por inteligencia artificial. Aunque estas herramientas pueden producir respuestas, documentos y análisis en poco tiempo, las empresas seguirán necesitando profesionales capaces de revisar la calidad de la información, identificar posibles errores y determinar si los resultados son adecuados para cada situación.

La incorporación de la IA está transformando la manera en que las personas realizan actividades diarias / Magnific

En este contexto, Nickle LaMoreaux, vicepresidenta sénior y directora de Recursos Humanos de IBM, plantea que uno de los principales desafíos para los responsables de talento será rediseñar las estructuras de trabajo para que los empleados puedan concentrarse en actividades de mayor impacto, en lugar de limitarse a ejecutar tareas que ahora pueden automatizarse.

¿Los mexicanos tienen miedo de perder su empleo por la inteligencia artificial?

A pesar de la preocupación por el desgaste de habilidades, los trabajadores mexicanos mantienen una perspectiva relativamente positiva sobre su futuro laboral. El estudio encontró que 86% de los encuestados considera que su puesto de trabajo está seguro frente a la transformación tecnológica, lo que demuestra que la inquietud por los cambios en las competencias no necesariamente se traduce en temor a perder el empleo.

Asimismo, 80% de los trabajadores manifestó confianza en la capacidad de sus superiores para dirigir la transición hacia modelos laborales que incorporen agentes de inteligencia artificial. Este resultado sugiere que una parte importante de los empleados espera que las empresas puedan adaptar sus procesos sin que la automatización implique necesariamente su desplazamiento.

Sin embargo, el estudio también identifica una diferencia entre la confianza de los trabajadores y la preparación organizacional. A escala mundial, únicamente 8% de las empresas ha definido claramente qué actividades estarán dirigidas por personas, cuáles recibirán asistencia de herramientas digitales y cuáles serán ejecutadas completamente mediante inteligencia artificial. Esta falta de delimitación puede generar incertidumbre sobre las responsabilidades de los empleados y las decisiones que deben permanecer bajo supervisión humana.

¿Qué piden los trabajadores mexicanos a las empresas sobre el uso de IA?

Uno de los principales reclamos de los empleados está relacionado con la necesidad de recibir instrucciones claras sobre las herramientas tecnológicas que pueden utilizar. En México, 60% de los trabajadores considera que necesita mayor claridad por parte de sus empleadores respecto a las aplicaciones de inteligencia artificial autorizadas para desarrollar sus actividades diarias, una situación que refleja los desafíos de incorporar nuevas tecnologías sin establecer previamente reglas específicas.

La falta de lineamientos también puede dificultar que los trabajadores comprendan hasta dónde pueden apoyarse en sistemas automatizados y cuáles son las tareas que deben continuar realizando por cuenta propia. Por ello, el estudio destaca la importancia de que las organizaciones establezcan responsabilidades definidas y comuniquen de manera efectiva cómo se integrarán las nuevas herramientas en los procesos laborales.