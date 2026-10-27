La tradición mexicana señala que las almas de los difuntos regresan en diferentes fechas para visitar a sus familias. Conoce el calendario de llegada y el significado de cada día

El Día de Muertos 2026 está por comenzar y, aunque las celebraciones más conocidas ocurren el 1 y 2 de noviembre, para muchas familias mexicanas la llegada de las almas inicia desde el 28 de octubre. Según la tradición, los difuntos regresan temporalmente al mundo de los vivos para reencontrarse con sus seres queridos, por lo que cada fecha tiene un significado especial y está dedicada a diferentes personas fallecidas.

Esta creencia es una de las razones por las que las ofrendas comienzan a colocarse desde los últimos días de octubre, acompañadas de fotografías, alimentos, veladoras, agua y flores de cempasúchil. Sin embargo, no existe un calendario único para todo México, ya que las costumbres pueden cambiar dependiendo de la comunidad y las tradiciones que se han transmitido entre generaciones.

¿Qué almas llegan del 28 de octubre al 2 de noviembre?

De acuerdo con uno de los calendarios populares del Día de Muertos, el 28 de octubre está dedicado a quienes perdieron la vida en circunstancias trágicas, como accidentes o hechos violentos. En algunas comunidades se acostumbra encender una veladora y colocar un vaso de agua para recordar a estas personas, pues se cree que la luz les ayuda a encontrar el camino hacia sus antiguos hogares.

Para el 29 de octubre se recuerda a las almas olvidadas o desamparadas, es decir, aquellas que ya no tienen familiares que les coloquen una ofrenda o que no cuentan con alguien que las recuerde. Esta costumbre representa la solidaridad con los difuntos y busca que ninguna ánima se quede sin ser recibida durante la celebración.

El 30 de octubre también se relaciona con las almas solitarias, a las que algunas familias dedican una oración, una vela o algún alimento. En otras regiones, esta fecha se reserva para recordar a los niños que fallecieron sin haber sido bautizados, una muestra de cómo las costumbres del Día de Muertos pueden tener diferentes interpretaciones según el lugar donde se celebren.

Cada fecha tiene un significado especial dentro de las tradiciones mexicanas./ Pixabay

Durante el 31 de octubre se recuerda a los niños que no llegaron a nacer o que murieron antes de recibir el bautismo, de acuerdo con algunas creencias populares. En ciertos pueblos, esta fecha también marca el inicio de la llegada de las almas infantiles, conocidas cariñosamente como angelitos, por lo que las familias preparan espacios especiales con dulces, juguetes y flores.

¿Qué almas se reciben el 1 y 2 de noviembre?

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, fecha que en gran parte de México está dedicada a los niños fallecidos, también llamados muertos chiquitos o angelitos. Para recibirlos, algunas familias colocan juguetes, fotografías, dulces, fruta y los alimentos que disfrutaban en vida, con la intención de mantener presente su recuerdo.

Finalmente, el 2 de noviembre se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, cuando tradicionalmente se espera la visita de las almas de los adultos. Durante esta jornada, las familias suelen acudir a los panteones para limpiar y decorar las tumbas, llevar flores, encender veladoras y compartir momentos de recuerdo. En los altares se colocan platillos favoritos de los fallecidos, pan de muerto y bebidas que acostumbraban disfrutar.

Aunque estas fechas son ampliamente conocidas, las celebraciones no se realizan de la misma manera en todo el país. En comunidades como Mixquic, en la Ciudad de México, y en distintas regiones de Puebla, Michoacán y Oaxaca, existen horarios, ceremonias y formas particulares de recibir y despedir a los difuntos, por lo que algunas almas son recordadas en días distintos. En lo que se menciona es que se deben tomar en cuenta las cosas