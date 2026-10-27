Noche de Leyendas en el Panteón 20 de Noviembre por Día de Muertos gratis: fechas y horarios

Conoce todo sobre el recorrido nocturno por el cementerio en uno de los lugares más emblemáticos de la demarcación

La alcaldía de Tlalpan se alista para una de sus celebraciones más importantes por el Día de Muertos. La localidad confirmó la Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026, una evento cultural que integra decenas de actividades gratuitas entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, entre ellas la Noche de Leyendas en el Panteón 20 de Noviembre.

La propuesta del programa fue presentada por la alcaldesa Gaby Osorio, para buscar consolidar al Centro de Tlalpan como epicentro cultural del sur de la Ciudad de México durante la temporada.

Tlalpan se prepara para celebraciones por el Día de Muertos./especial

¿Cómo será la Noche de Leyendas en el Panteón 20 de Noviembre?

La Noche de Leyendas se llevará a cabo el día viernes 30 y el sábado 31 de octubre, de 19:00 a 24:00 horas, en el Panteón 20 de Noviembre, ubicado en San Marcos 2, Tlalpan Centro. Dirección: Calle San Marcos 2, Centro, Tlalpan, 14000 Ciudad de México, CDMX

El evento espera llevar un recorrido por historias y misterios creadas de ese cementerio, con acceso sin costo para los asistentes. El programa forma parte de las “narraciones orales” y “recorridos de leyendas” que la demarcación integró en su cartelera general de Día de Muertos. Así mismo la alcaldía organizó un festival llamado “Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026”, que se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre con danza, teatro, música, cine, lucha libre y una representación artística de los nueve niveles del Mictlán, además de extenderse a los 11 pueblos originarios de la demarcación.

Otras actividades en Tlalpan

Dentro del calendario general de Día de Muertos de la Ciudad de México, Tlalpan también es sede de otras propuestas, como en la Utopía Centli Topilejo, ubicada en Gaviota 72, San Miguel Topilejo, también forma parte de la cartelera capitalina. El espacio albergó el sábado 17 de octubre una función de teatro de sombras y títeres sobre La Llorona, a las 17:00 horas, con acceso libre.

Mitos y leyendas en el Ajusco

El Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, en Tlalpan, será escenario de una caminata nocturna llamada Mitos y leyendas en el Ajusco. La actividad se repetirá el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre, a las 18:00 horas. El recorrido incluye la narración de siete historias dentro del bosque, además de una fogata y la entrega de champurrado y pan de muerto. A diferencia del otro tipo de las actividades de la alcaldía, esta tiene un costo de 400 pesos por persona.