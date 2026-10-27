Día de Muertos 2026: ¿qué animales corren riesgo en rituales y cómo protegerlos?

Alertan por posibles rituales que ponen en peligro a los animales. / iStock

Además de los gatos negros, perros de pelaje blanco, cabras, gallos y cuervos pueden estar expuestos a situaciones de maltrato durante esta temporada. Conoce las recomendaciones para protegerlos

Con la llegada del Día de Muertos 2026, autoridades y organizaciones ciudadanas hicieron un llamado a proteger a los animales que podrían estar expuestos a actos de crueldad relacionados con mitos, supersticiones y prácticas esotéricas. Entre ellos se encuentran los perros y gatos de pelaje negro o blanco, además de cabras, gallos y cuervos.

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El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México advirtió sobre estos riesgos y pidió a la población reforzar las medidas de prevención durante las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

De acuerdo con el organismo, desde 2023 ha recibido 203 reportes de maltrato animal relacionados con prácticas esotéricas, que incluyen casos vinculados con rituales, ceremonias y ofrendas que pueden poner en peligro la integridad de los animales.

¿Qué animales corren riesgo durante el Día de Muertos?

Según la alerta del Consejo Ciudadano, los animales que pueden enfrentar un mayor riesgo durante esta temporada son: Perros negros o blancos: pueden ser vulnerables a la sustracción y a posibles actos de maltrato.

Gatos negros o blancos: algunas supersticiones y creencias los relacionan con prácticas esotéricas.

Cabras: aparecen entre las especies señaladas por el organismo.

Gallos: también pueden quedar expuestos a prácticas que comprometan su bienestar.

Cuervos: forman parte de los animales mencionados en la advertencia.

La alerta busca prevenir que los animales sean capturados o utilizados en prácticas que les provoquen lesiones o sufrimiento. Sin embargo, esto no significa que las tradiciones del Día de Muertos impliquen necesariamente actos de crueldad.

Perros y gatos podrían estar en riesgo durante el Día de Muertos. / iStock

¿Cuántos reportes de maltrato animal se han registrado en 2026?

Las cifras del programa CompAnimal muestran que el maltrato animal es un problema que va más allá de las celebraciones de octubre y noviembre.

El Consejo Ciudadano informó que, desde 2019, ha atendido 59 mil 588 reportes de maltrato animal. De enero a junio de 2026 recibió 6 mil 616, un incremento de 28% respecto al mismo periodo de 2025.

En cuanto a las denuncias acumuladas, los perros representan el 86% de los reportes y los gatos, el 9%. Entre las situaciones registradas se encuentran las agresiones físicas y mantener a los animales amarrados.

¿Cómo proteger a perros y gatos durante el Día de Muertos?

Para reducir los riesgos durante esta temporada, el Consejo Ciudadano recomienda tomar precauciones para evitar que los animales de compañía sean sustraídos o queden expuestos a situaciones de violencia. Estas son algunas de las medidas sugeridas: Mantén a tus mascotas dentro de casa , en espacios seguros y evita que salgan sin supervisión.

Revisa puertas, ventanas y accesos para impedir que puedan escapar o ser sustraídas.

Evita que personas desconocidas tengan acceso a tus animales sin autorización.

Refuerza las medidas de seguridad en las adopciones , especialmente durante esta temporada. El organismo recomienda suspender temporalmente las adopciones de perros y gatos de pelaje oscuro.

Reporta posibles casos de maltrato, así como actividades clandestinas que impliquen el uso de animales en prácticas que pongan en peligro su bienestar. El objetivo de estas recomendaciones es prevenir situaciones de violencia y evitar que las supersticiones se conviertan en un motivo para poner en riesgo la vida de los animales.

¿Dónde denunciar el maltrato animal en CDMX?

Si detectas un posible caso de maltrato, abandono o crueldad animal, puedes comunicarte con la Línea de Seguridad y Chat de Confianza del Consejo Ciudadano al 55 5533 5533.

El servicio ofrece orientación jurídica y apoyo psicológico de manera gratuita, confidencial y las 24 horas del día, durante todo el año.

Las autoridades y organizaciones ciudadanas recuerdan que proteger a los animales es una responsabilidad permanente y que las celebraciones del Día de Muertos pueden realizarse sin poner en riesgo su bienestar.