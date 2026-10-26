Festival NezaMictlán 2026: conoce las fechas, horarios y actividades gratis del Día de Muertos en Neza

El Festival contara con ofrendas, desfile de catrinas, Camino del Terror y conciertos en el Estado de México

El Festival NezaMictlán 2026 traerá la tradición, música y actividades culturales el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, con actividades dedicada al Día de Muertos que se extenderá del 23 de octubre al 13 de noviembre. Entre las actividades destacan la Expo Día de Muertos, donde los visitantes podrán encontrar artesanías, flores de cempasúchil, artículos para ofrendas, pan de muerto, atole y dulces tradicionales, así como recorridos, exposiciones, espectáculos y eventos para disfrutar en familia.

Día de Muertos que se extenderá del 23 de octubre al 13 de noviembre./Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl

La Expo Día de Muertos estará disponible del 26 de octubre al 2 de noviembre, de 11:00 a 22:00 horas, en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, ubicada sobre avenida Chimalhuacán, entre Caballo Bayo y Faisán, en la colonia Benito Juárez.

¿Qué habrá en el Festival NezaMictlán 2026?

El Festival de octubre a noviembre, tendrá actividades distribuidas en distintos puntos del municipio. La programación incluye eventos culturales, exposiciones de ofrendas, música, danza, recorridos de terror y actividades temáticas relacionadas con las tradiciones mexicanas. Entre las localidades se encuentran la explanada del Palacio Municipal, el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, el Auditorio del Centro Cultural Municipal Dr. Jaime Torres Bodet y el Panteón Municipal.

NezaMictlán 2026eventos

Estas son algunas de las actividades anunciadas para el Festival de Día de Muertos en Nezahualcóyotl.

Expo Día de Muertos: fechas, horario y ubicación Fechas: del 26 de octubre al 2 de noviembre.

Horario: de 11:00 a 22:00 horas.

Lugar: explanada del Palacio Municipal.

Dirección: avenida Chimalhuacán, entre Caballo Bayo y Faisán, colonia Benito Juárez. En la expo habrá artesanías, artículos para ofrendas, flores de cempasúchil, productos alusivos al Día de Muertos, pan de muerto, atole, café, dulces tradicionales y fruta de temporada.

Exposición de ofrendas Fechas: del 25 de octubre al 8 de noviembre.

Horario: de 10:00 a 17:00 horas.

Lugar: Museo de Sitio del Centro Pluricultural Emiliano Zapata.

Dirección: avenida San Ángel, esquina con San Bartolo, colonia Vicente Villada.

Camino del Terror Fechas: del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Horario: de 19:00 a 23:00 horas.

Lugar: interior del Centro Pluricultural Emiliano Zapata, en la colonia Vicente Villada.

Caravana de Catrinas y Catrines La caravana recorrerá tres zonas del municipio en diferentes fechas: Zona Norte, 30 de octubre: inicia en avenida Valle Alto y Zapatas; termina en Hacienda de Solís y Rancho Seco.

Zona Centro, 31 de octubre: inicia en calle 7 (Periférico) y cuarta avenida; termina en avenida Ángel de la Independencia.

Zona Oriente, 1 de noviembre: inicia en circuito Rey Neza y Lázaro Cárdenas; termina en el Palacio Municipal.

Mega Ofrenda Fechas: del 31 de octubre al 2 de noviembre.

Lugar: Panteón Municipal, calle 19 sin número, entre calle Escondida y calle Cama de Piedra, colonia Esperanza.

¿Qué conciertos y espectáculos habrá en Neza?

El programa también contempla música, danza y presentaciones artísticas para distintos públicos. Festibrass: Alma de Coyote: del 26 al 31 de octubre, en el Centro Pluricultural Emiliano Zapata.

Monólogo “La Vida se nos fue”: 27 de octubre, a las 16:00 horas, en el Auditorio del Centro Cultural Municipal Dr. Jaime Torres Bodet.

Festival de Arte Urbano “Miedo”: 31 de octubre, de 8:00 a 18:00 horas, en las inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 9 Julián Carrillo, en la colonia Maravillas.

Muerteada Pal’ Barrio: 31 de octubre, a las 18:00 horas, en el CEMUAA, en calle 38 y avenida Aureliano Ramos, colonia El Sol.

Tributo a Charly Montana: 2 de noviembre, de 16:00 a 19:00 horas, en el Centro Pluricultural Emiliano Zapata. El concierto será gratuito.

Gala de Danza: Baile de las Catrinas: 7 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Auditorio del Centro Pluricultural Emiliano Zapata.

Caminata de Zombies y Monstruos: 8 de noviembre, a las 16:00 horas, con inicio en el punto conocido como El Coyote, en avenida Pantitlán y avenida Adolfo López Mateos.

Teatro: Homenaje a “COCO”: 8 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Parque de la Esperanza, calle 3, entre Cielito Lindo y avenida Chimalhuacán, colonia Esperanza.

¿Dónde consultar la cartelera completa de NezaMictlán 2026?