Espartacus frustra envío de droga a Reino Unido: estaba escondida en accesorios para videojuegos

Espartacus, el binomio canino que detectó el paquete sospechoso, ayudó a localizar la presunta metanfetamina en el AICM./Especial

El binomio canino alertó sobre un paquete postal inspeccionado en el AICM, donde autoridades encontraron seis envoltorios con aproximadamente 367 gramos de una sustancia que dio positivo preliminarmente a metanfetamina

Un envío de accesorios para videojuegos con destino al Reino Unido escondía algo más que controles y cargadores. Durante una revisión en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), autoridades localizaron alrededor de 367 gramos de una sustancia con resultado preliminar positivo a metanfetamina, oculta dentro de bases de carga para controles.

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El hallazgo fue posible gracias a la revisión con equipos de rayos X y al apoyo de Espartacus, un perro especializado en la detección de sustancias. Su alerta llevó al personal a inspeccionar físicamente la mercancía y descubrir los envoltorios escondidos en los accesorios electrónicos.

El paquete postal fue sometido a una revisión con equipos de rayos X antes de que el personal realizara una inspección física./Especial

¿Cómo encontró Espartacus la droga en los accesorios para videojuegos?

El operativo se realizó en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado de la Aduana del AICM, mientras personal federal revisaba un paquete postal que sería enviado al Reino Unido.

De acuerdo con la información oficial, los equipos de rayos X mostraron formas irregulares y distintas densidades en el interior del paquete. Estas señales llevaron a solicitar la intervención del binomio canino Espartacus, que alertó sobre el posible contenido ilícito del envío.

Después de la alerta, los agentes realizaron una inspección física y desmontaron tres bases de carga dobles para controles de videojuegos. En su interior encontraron seis envoltorios de plástico con una sustancia granulada blanca, cuyo peso aproximado fue de 367 gramos.

Las autoridades encontraron seis envoltorios con una sustancia granulada blanca, con un peso aproximado de 367 gramos./Especial

¿Qué sustancia encontraron dentro de los cargadores?

Tras localizar los envoltorios, el personal tomó una muestra del material y la sometió a un análisis con equipos especializados de identificación química. El resultado preliminar dio positivo a metanfetamina.

Las autoridades precisaron que se trató de una identificación inicial, por lo que el resultado no debe confundirse con una confirmación pericial definitiva. La sustancia fue localizada antes de que el paquete continuara su trayecto internacional.