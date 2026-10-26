¿Qué hacer en CDMX por Día de Muertos? Noche de Museos tendrá cuentos de terror y eventos gratis

La Noche de Museos de octubre tendrá actividades especiales por el Día de Muertos./especial

Este miércoles 28 de octubre, la Noche de Museos ofrecerá siete actividades temáticas en distintos puntos de la Ciudad de México

La Ciudad de México se prepara para celebrar el Día de Muertos con una edición especial de la Noche de Museos de octubre, que reunirá actividades culturales, espectáculos y experiencias inspiradas en las tradiciones mexicanas y el Halloween. Este miércoles 28 de octubre, distintos recintos ofrecerán propuestas para quienes buscan salir de noche sin gastar demasiado.

Entre las opciones destacan los cuentos de terror en el Bosque de Chapultepec, un festival dedicado a José Alfredo Jiménez, bailes de ánimas, música celta y presentaciones de danza folklórica. Aunque varias actividades serán gratuitas, algunas tendrán costo y otras contarán con cupo limitado, por lo que conviene revisar las condiciones de acceso antes de acudir.

¿Qué actividades gratuitas habrá en la Noche de Museos?

1. Festival de Día de Muertos en la Universidad del Claustro de Sor Juana En el Centro Histórico, la Universidad del Claustro de Sor Juana organizará un festival dedicado al cantautor José Alfredo Jiménez, en el marco del centenario de su nacimiento. La programación contempla un bazar temático, presentaciones musicales y teatrales, mariachi y una ofrenda monumental dedicada al intérprete conocido como “El Rey”.

Las actividades comenzarán a las 17:00 horas y la entrada será gratuita, aunque el acceso estará limitado a 400 personas. Para consultar más información, se puede revisar la página de Facebook de Difusión Cultural del Claustro.

La Universidad del Claustro de Sor Juana instalará una ofrenda dedicada a José Alfredo Jiménez y organizará presentaciones musicales./redes sociales

2. Gran Baile de las Ánimas en FARO Azcapotzalco Xochicalli

El FARO Azcapotzalco Xochicalli, ubicado junto al CETRAM El Rosario, celebrará el Gran Baile de las Ánimas con actividades de Día de Muertos y Halloween. La programación incluye una pasarela de disfraces para personas y mascotas, un bazar temático, roller dance, talleres de cartonería, videomapping y una demostración de juego de pelota.

El evento comenzará a las 17:00 horas y tendrá entrada gratuita, con un cupo máximo de 200 personas. Los detalles de la programación pueden consultarse en las redes sociales del recinto.

celebrará el Gran Baile de las Ánimas con actividades de Día de Muertos y Halloween, habrá coreografía del thriller./especial

3. Cuentos de terror en el Audiorama de Chapultepec Para quienes prefieren las historias de miedo, el Audiorama del Bosque de Chapultepec será sede de una sesión de cuentos de terror frente a la Cueva de Cincalco, un sitio considerado sagrado para los mexicas y relacionado con la idea de una entrada al inframundo.

El narrador Noé Bribiesca realizará una lectura dramatizada de relatos macabros a partir de las 19:00 horas. La actividad será gratuita, pero tendrá un cupo limitado a 80 personas. Para solicitar información, está disponible el correo museodesitiobch@gmail.com.

4. Altar monumental y teatro en el Palacio de Iturbide Sobre la calle Madero, en el Centro Histórico, el Palacio de Iturbide —también conocido como Palacio de Cultura Banamex— tendrá una programación dedicada a las tradiciones de esta temporada. Entre sus actividades se encuentran una expoventa de artesanías de Oaxaca, Morelos y el Estado de México, la presentación teatral “Mi amiga la huesuda” y el altar “Pan de Ánimas”, de la diseñadora Carla Fernández.

Las actividades se realizarán en dos horarios: 19:00 y 20:30 horas. La entrada será gratuita, con un máximo de 100 personas por horario. La información puede consultarse en las redes sociales de Fomento Cultural Banamex.

El Palacio de Iturbide ofrecerá artesanías, teatro y un altar dedicado a las tradiciones de Día de Muertos./(La Crónica de Hoy)

Música, tradiciones celtas y danza folklórica

5. Noche de Samhain en el Museo Casa del Risco En San Ángel, el Museo Casa del Risco ofrecerá una experiencia inspirada en Samhain, una festividad celta relacionada con el origen de Halloween. La programación incluye un concierto de música folk irlandesa a cargo de Antrim Ensamble y un taller sobre la noche de las almas, impartido por Verónica Hernández, conocida como “Tessa”, difusora de la corriente neopagana Wicca.

Las actividades comenzarán a las 17:00 horas. El concierto tendrá un costo de 100 pesos por persona, con un máximo de 100 asistentes, mientras que el taller costará 150 pesos y contará con un límite de 60 participantes. Los detalles están disponibles en las redes sociales del museo.

6. Danza folklórica en el Museo Casa Kahlo En el centro de Coyoacán, el Museo Casa Kahlo, conocido como la Casa Roja, tendrá una presentación especial por el Día de Muertos. El grupo de danza Nikte' Ha ofrecerá un espectáculo con bailes tradicionales de la Huasteca y el Istmo de Tehuantepec.

La presentación comenzará a las 18:00 horas. El acceso tendrá un costo de 250 pesos por persona y estará limitado a 50 visitantes. Los boletos se pueden consultar en el sitio boleto.museocasakahlo.org.

7. Noche de Xantolo en el Museo Vivo del Muralismo A unas calles de la Catedral Metropolitana, el Museo Vivo del Muralismo celebrará las tradiciones del Día de Muertos con recorridos guiados por sus murales y actividades musicales. El programa incluye la sesión de narraciones y música “Cempasúchil de historias. Memoria y corazón”, además de la presentación de la comparsa de Xantolo “Los Viejos del Tempoal”, con huapango.

Las actividades comenzarán a las 17:00 horas y la entrada será gratuita, aunque cada evento tendrá un cupo limitado de entre 30 y 300 personas. Para conocer los horarios y las condiciones de acceso, se puede consultar la página de Facebook del museo.

¿Qué debes tomar en cuenta antes de asistir?