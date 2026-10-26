Roban jerseys del América en prestigiosa tienda para revenderlas en el Estadio Banorte y termina detenido

Un sujeto de nombre Fernando ’N’ terminó en poder de la SSC CDMX

Un hombre identificado como Fernando ‘N’ fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, luego de que presuntamente sustrajera varias playeras de una tienda departamental Liverpool, de acuerdo con información difundida por C4 Jiménez.

Podría interesarte Futbol André Jardine besa el escudo de su nuevo club y desata polémica entre afición del América: esto fue lo que dijeron

¿Qué sucedió?

Según los primeros reportes, el sujeto habría sido descubierto por policías cuando presuntamente intentaba llevarse las prendas sin realizar el pago correspondiente. La intervención de los uniformados permitió que el hombre fuera asegurado y puesto bajo custodia.

De acuerdo con la información difundida, los elementos de seguridad detectaron la presunta conducta ilícita y procedieron a intervenir para evitar que el hombre se retirara del establecimiento con la mercancía.

Playeras robadas del Club América | X:@c4jimenez

Tras ser interceptado, Fernando ‘N’ habría declarado que su intención era comercializar las playeras, por lo que presuntamente buscaba obtener un beneficio económico mediante la venta de las prendas sustraídas.

Luego de la intervención policial, el hombre fue detenido y se iniciaron los procedimientos correspondientes para ponerlo a disposición de las autoridades ministeriales. Hasta el momento, no se han precisado mayores detalles sobre la cantidad de prendas que presuntamente intentó robar ni el valor total de la mercancía.

Escudo del América | IMAGO7

Fernando ’N’ quedó a disposición de la FGJ

Posteriormente, el detenido fue trasladado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar las acciones legales que correspondan conforme a los hechos denunciados.

Será el Ministerio Público quien analice los elementos disponibles, recabe las declaraciones correspondientes y determine si existen pruebas suficientes para proceder legalmente contra el hombre por su probable participación en el delito que resulte.

La situación jurídica de Fernando ‘N’ quedará sujeta a la investigación de las autoridades competentes. Mientras tanto, se mantiene la presunción de inocencia, por lo que será la Fiscalía la encargada de esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades que correspondan.