André Jardine besa el escudo de su nuevo club y desata polémica entre afición del América: esto fue lo que dijeron

El estratega brasileño ha tenido una gran primera temporada con Shabab Al-Ahli

La historia del Tricampeonato del América no podría contarse sin la presencia de André Jardine. El estratega brasileño fue el arquitecto de un equipo que pasó a la historia del balompié mexicano, sin embargo, la historia terminó y el entrenador partió con rumbo al Shabab Al-Ahli.

En el equipo de los Emiratos Árabes Unidos, Jardine compartió una fotografía besando el escudo de la institución, lo que generó un sinfín de sentimientos encontrados por parte de la afición azulcrema. En los comentarios de la publicación, varios fanáticos le mostraron su apoyo a Jardine, aunque dejaron en claro una cosa: el cariño por el paulista es imperecedero.

¿Qué dijo la afición del América en la publicación de Jardine?

Algunos aficionados se limitaron a comentar con emojis y palabras de alientos, pero otros más sentidos, aseguraron que lo que hizo André fue una traición e infidelidad a los colores azulcremas.

Pese a que la gran mayoría de los mensajes fueron en un tono de burla, la afición americanista dejó en claro que será difícil olvidar lo hecho por Jardine, no solo en un ámbito deportivo, sino que también mediático.

André Jardine en celebración tras ser campeón con América | MEXSPORT

¿Cómo le va a André Jardine en su nuevo equipo?

Tras su salida del equipo de Coapa, André Jardine partió con rumbo al Medio Oriente para escribir una nueva historia, misma que está siendo una completa novela romántica. El Shabab Al-Ahli se encuentra actualmente en la segunda posición de la UAE Pro League, con 13 puntos; uno detrás del primer lugar.

Además, el equipo de los Emiratos Árabes Unidos se encuentra entre los cuatro primeros del Grupo B de la Champions League Asiática, el certamen más importante a nivel de clubes de la zona.