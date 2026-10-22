Yonatan Peinado habría sido separado de sus funciones tras no reportar las agresiones verbales del jugador

La polémica arbitral continúa en la Liga MX después de que trascendiera la inhabilitación de Yonatan Peinado, cuarto árbitro del encuentro entre América y Monterrey correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. El silbante habría sido separado temporalmente de sus funciones después de no reportar los insultos que recibió por parte del futbolista uruguayo Brian Rodríguez durante el compromiso disputado en el Estadio Azteca.

El incidente ocurrió durante el empate 1-1 entre las Águilas y los Rayados, cuando Brian Rodríguez se dirigió de manera agresiva al cuarto árbitro y lanzó insultos que fueron captados por las cámaras de televisión. A pesar de la gravedad de las expresiones, Peinado no notificó lo sucedido al árbitro central, Óscar Mejía, por lo que el jugador azulcrema continuó en el terreno de juego sin recibir una sanción disciplinaria.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, provocando críticas hacia el trabajo arbitral y la falta de una sanción para el atacante del América. Durante el incidente, Brian Rodríguez lanzó expresiones como "La concha de tu madre" y "chupa pija", insultos que generaron cuestionamientos sobre la actuación del cuarto árbitro y su decisión de no intervenir ante una conducta que pudo representar una tarjeta roja.

Yonatan Peinado, árbitro mexicano | IMAGO7

¿Por qué fue inhabilitado el árbitro que recibió insultos de Brian Rodríguez?

De acuerdo con los reportes sobre el caso, Yonatan Peinado fue citado por la Comisión de Arbitraje para explicar por qué no informó las agresiones verbales del jugador del América. Durante su comparecencia, el silbante habría argumentado que no escuchó los insultos ni observó directamente lo sucedido, debido a que se encontraba atento a otro sector del terreno de juego.

Sin embargo, la revisión de las imágenes de televisión habría contradicho su versión, debido a que las cámaras mostraron al árbitro frente al futbolista durante el intercambio. Esta situación generó mayores cuestionamientos, pues las autoridades arbitrales habrían considerado que las inconsistencias en su explicación representaban una falta grave, más allá de la decisión de no sancionar al jugador durante el partido.

Según la información difundida por el periodista David Medrano, Peinado habría quedado fuera de las designaciones arbitrales por el resto del Apertura 2026. La medida estaría relacionada con las irregularidades detectadas en su reporte y las explicaciones ofrecidas posteriormente, aunque no se ha difundido una resolución oficial que detalle el alcance definitivo del castigo.

Ricardo Chávez, de Monterrey, y Brian Rodríguez, de América, luchando por un balón en el Estadio Azteca | MEXSPORT

¿Qué pasó con Brian Rodríguez tras insultar al árbitro en América vs Monterrey?

A pesar de que Brian Rodríguez fue captado insultando directamente al cuarto árbitro, el futbolista uruguayo no recibió una tarjeta roja durante el encuentro ante Monterrey.

La controversia también aumentó después de que Rayados de Monterrey manifestara su inconformidad por distintas decisiones arbitrales durante el encuentro, incluyendo la falta de sanción contra Rodríguez.