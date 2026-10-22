En caso de seguir en el camino del triunfo, las Águilas podrían asegurar el primer lugar en la Jornada 15

América tiene el liderato en sus manos. Después de la Jornada 13, las Águilas amanecieron en la cima de la clasificación con 27 puntos y un partido pendiente, una situación que les abre la posibilidad de asegurar el superliderato antes de que termine la fase regular del Apertura 2026.

El equipo dirigido por Guillermo Almada todavía tiene cinco compromisos por disputar, por lo que deberá mantener el paso en la recta final del torneo.

Alejandro Zendejas, jugador del América, saliendo de cambio ante Atlas | MEXSPORT

El primer reto para los azulcremas será este domingo, cuando reciban a Pachuca.

Posteriormente, América tendrá actividad a media semana, el miércoles, cuando reciba a Xolos en el Estadio Banorte, en el partido pendiente correspondiente a la Jornada 7.

Este compromiso podría ser determinante para ampliar su ventaja en la clasificación, pues las Águilas tendrán la oportunidad de sumar en casa antes de entrar en la recta definitiva.

Kevin Álvarez y Brian Rodríguez, jugadores del América, en festejo de gol | MEXSPORT

¿Cuándo podría América amarrar el liderato?

La fecha que aparece en el horizonte es el sábado 31 de octubre, cuando el conjunto de Coapa se enfrente a Toluca en el duelo correspondiente a la Jornada 15. Para ese momento, América podría asegurar matemáticamente el primer lugar, siempre que consiga los resultados necesarios y que sus rivales directos dejen puntos en el camino.

Después de medirse a Toluca, las Águilas cerrarán la fase regular con dos visitas complicadas. Primero viajarán a Ciudad Universitaria para enfrentar a Pumas y posteriormente acudirán al Estadio Universitario para medirse a Tigres, dos compromisos en los que buscarán conservar su posición en la parte alta de la tabla.

Con 27 unidades y un partido pendiente tras la Jornada 13, América tiene la posibilidad de llegar a la recta final con el liderato asegurado. La clave estará en aprovechar sus próximos encuentros y esperar que los resultados de Chivas, Cruz Azul y Toluca le permitan sellar el primer lugar antes de la última jornada.