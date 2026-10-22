Rodrigo Barrios fue expulsado tras ser visto mientras agredía al banquillo del equipo de casa

Si hubo un partido marcado por la polémica en el Apertura 2026 de la Liga MX, sin duda fue el Santos vs Pumas de la Jornada 12. El encuentro quedó marcado por la expulsión de Nathan Silva apenas a los dos minutos de juego, además de la tarjeta roja a Rodrigo Barrios, preparador físico del conjunto universitario, quien fue captado lanzando una botella hacia la banca del equipo de la Comarca.

¿Qué hizo Rodrigo Barrios?

Luego de que el árbitro Guillermo Pacheco Larios condicionara el partido desde los primeros instantes, las acciones entre Guerreros y Universitarios se tornaron tensas durante el resto de los 90 minutos. La situación provocó diversos roces entre jugadores dentro y fuera del campo. Sin embargo, el momento más álgido llegó en los minutos finales, cuando Rodrigo Barrios fue captado lanzando una botella hacia la banca de Santos.

La acción fue observada por el cuarto árbitro, quien notificó al juez central para que procediera a expulsar al integrante del cuerpo técnico universitario por conducta violenta. Sin embargo, el incidente no terminó con la tarjeta roja, pues el banquillo de Santos se percató de lo ocurrido y varios integrantes se lanzaron contra el de Pumas, lo que desencadenó una pelea campal.

Pelea campal en el Santos vs Pumas Apertura 2026 | MEXSPORT

Después de que los silbantes lograron separar a los integrantes de ambos equipos, finalmente se mostró la tarjeta roja al preparador físico de Pumas. La sanción podría ir más allá de un partido de suspensión, dependiendo de lo asentado en el reporte arbitral y de la gravedad de la conducta.

“Por incurrir en conducta violenta o agresiones menores/graves mediante el lanzamiento de objetos, el infractor recibe una suspensión que suele ir desde 1 hasta 15 partidos, dependiendo de la gravedad descrita en el reporte arbitral y si hubo daño físico”, señala el reglamento de la Comisión Disciplinaria de la FMF.

¿Cómo comenzó la pelea entre Santos y Pumas?

Al minuto 86, Juninho Vieira salió de cambio por Santiago López. Mientras el brasileño caminaba hacia la banca, intercambió palabras con aficionados de Santos, quienes se encontraban cerca de los banquillos. El futbolista de Pumas comenzó a hacer señas hacia las personas en la tribuna, lo que provocó los reclamos de los integrantes del equipo local.

Ante los gritos y las protestas, Juninho continuó con el intercambio de gestos y palabras, hasta que la tensión escaló y Rodrigo Barrios arrojó la botella hacia la banca de Santos. La acción, que desencadenó el enfrentamiento entre ambos equipos, quedó registrada por las cámaras de la transmisión de la Liga MX.