¡El héroe de la décima volvió! Carlos Rotondi regresó a las canchas con Cruz Azul

El futbolista argentino entró de cambio en la victoria de la Máquina ante Pachuca

Después de varias semanas fuera de las canchas, uno de los jugadores más queridos por la afición celeste volvió a la actividad. Carlos Rotondi regresó a tener minutos en la Liga MX con Cruz Azul, luego de superar la fascitis plantar que lo había mantenido alejado del terreno de juego.

El argentino volvió a aparecer en el partido ante Pachuca, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2026, donde Joel Huiqui decidió darle actividad para que comience a recuperar ritmo de competencia.

Rotondi ingresó al minuto 70, durante la segunda ventana de cambios, para tomar el lugar de Agustín Palavecino.

Carlos Rotondi con Cruz Azul en el Campeón de Campeones | IMAGO7

¿CUÁNTO TIEMPO PASÓ SIN JUGAR?

La última aparición de Carlos Rotondi en Liga MX había sido en el Clásico Joven ante América, durante la Jornada 8, cuando disputó 34 minutos. Desde entonces, las molestias físicas lo habían marginado de la actividad con La Máquina.

Desde sus primeros minutos ante los Tuzos, Rotondi comenzó a hacerse notar en el terreno de juego, dejando buenas sensaciones en su reaparición.

Carlos Rotondi en el Apertura 2024 | IMAGO7