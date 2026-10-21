Cruz Azul visita a Pachuca y Querétaro: así será su plan de trabajo en la fecha doble

La Máquina realizará dos viajes fuera de la CDMX durante la fecha doble del Apertura 2026

Cruz Azul afrontará una semana de doble jornada con dos partidos fuera de casa, primero ante Pachuca y después frente a Querétaro, por lo que el cuerpo técnico de Joel Huiqui organizó un plan de trabajo que contempla entrenamientos, recuperación y traslados entre compromisos.

La Máquina emprendió el viaje a Pachuca el martes y fue recibida por una gran cantidad de aficionados en su hotel de concentración, donde los seguidores celestes se dieron cita para mostrar su apoyo al equipo antes del compromiso de la Jornada 13 del Apertura 2026.

Pachuca se enfrentará a Cruz Azul en la Jornada 13 | Imago7

Entre las novedades de la convocatoria destaca Carlos Rotondi, quien viajó con el resto del plantel y podría tener minutos ante los Tuzos, dependiendo de la decisión de Joel Huiqui.

Por otra parte, Willer Ditta y José Paradela se mantienen como duda para el encuentro ante Pachuca, por lo que su participación dependerá de cómo evolucionen y de la determinación final del entrenador.

Willer Ditta en el duelo de Cruz Azul vs Toluca | Imago7

¿Cómo será el plan de trabajo de Cruz Azul?

Después del partido ante Pachuca, La Máquina regresará a la Ciudad de México para continuar con su preparación. El jueves por la tarde, el equipo realizará trabajos de recuperación y entrenamiento, mientras que el viernes trabajará desde temprano con la mirada puesta en su siguiente compromiso.

El sábado, el conjunto celeste viajará a Ciudad Cooperativa, donde entrenará en el estadio Refundación. Posteriormente, ese mismo día, emprenderá el traslado hacia Querétaro para concentrarse de cara al partido del domingo frente a los Gallos Blancos.

Con cinco jornadas por disputar, los celestes buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posible en la recta final del torneo.El reto será conseguirlos con apenas un partido más como local en las cinco fechas que quedan.