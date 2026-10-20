Cruz Azul visitará a Pachuca en la Jornada 13 del Apertura 2026 con la intención de sumar tres puntos importantes en la pelea por los primeros puestos; sin embargo, los Tuzos no podrán contar con cuatro futbolistas para el compromiso, entre suspensiones y lesiones.
Los Tuzos sin algunos elementos importantes
Sergio Barreto será baja por acumulación de cinco tarjetas amarillas, por lo que deberá cumplir con un partido de suspensión y no estará disponible para enfrentar a La Máquina.
A él se suman Alexei Domínguez, Robert Kenedy y Andrés Arroyo, quienes se encuentran lesionados y tampoco podrán participar en el encuentro frente al conjunto celeste.
La Máquina también juega con menos
Por su parte, Cruz Azul también tiene algunos pendientes en cuanto a la disponibilidad de su plantilla. José Paradela continúa con su proceso de recuperación y el cuerpo técnico mantiene precaución con su situación.
En el caso de Willer Ditta, el defensor colombiano también está sujeto a cómo avance en los próximos días, por lo que todavía no está asegurada su participación frente a los Tuzos.
Otro de los jugadores que trabaja para volver a la actividad es Ralph Orquin, quien se encuentra en la etapa final de su readaptación antes de reincorporarse por completo a la dinámica del equipo.
No obstante, Joel Huiqui señaló que espera contar con el plantel completo para el compromiso de la Jornada 14 ante Querétaro, por lo que Cruz Azul podría recuperar a sus futbolistas de manera progresiva durante los próximos días.