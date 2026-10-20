Pachuca se enfrentará a Cruz Azul en la Jornada 13 | Imago7

Los Tuzos buscan regresar a la senda del triunfo en contra de uno de los mejores cinco equipos de la clasificación

Cruz Azul visitará a Pachuca en la Jornada 13 del Apertura 2026 con la intención de sumar tres puntos importantes en la pelea por los primeros puestos; sin embargo, los Tuzos no podrán contar con cuatro futbolistas para el compromiso, entre suspensiones y lesiones.

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Los Tuzos sin algunos elementos importantes

Sergio Barreto será baja por acumulación de cinco tarjetas amarillas, por lo que deberá cumplir con un partido de suspensión y no estará disponible para enfrentar a La Máquina.

A él se suman Alexei Domínguez, Robert Kenedy y Andrés Arroyo, quienes se encuentran lesionados y tampoco podrán participar en el encuentro frente al conjunto celeste.

Sergio Barreto no jugará ante Cruz Azul en la Jornada 13 | Imago7

La Máquina también juega con menos

Por su parte, Cruz Azul también tiene algunos pendientes en cuanto a la disponibilidad de su plantilla. José Paradela continúa con su proceso de recuperación y el cuerpo técnico mantiene precaución con su situación.

En el caso de Willer Ditta, el defensor colombiano también está sujeto a cómo avance en los próximos días, por lo que todavía no está asegurada su participación frente a los Tuzos.

Otro de los jugadores que trabaja para volver a la actividad es Ralph Orquin, quien se encuentra en la etapa final de su readaptación antes de reincorporarse por completo a la dinámica del equipo.

Willer Ditta en el duelo de Cruz Azul vs Toluca | Imago7