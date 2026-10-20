Pachuca recibe a Cruz Azul en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX | RÉCORD

La Máquina visita a los Tuzos en la Jornada 13 del Apertura 2026 con el objetivo de hilar victorias consecutivas

Cruz Azul buscará mantener el impulso tras su goleada ante FC Juárez, cuando visite a Pachuca en la Jornada 13 del Apertura 2026. En plena semana de doble jornada, La Máquina tendrá una nueva prueba fuera de casa con la intención de sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Los celestes llegan motivados después de imponerse 5-0 a los Bravos, resultado que les permitió recuperar confianza y colocarse en el quinto lugar de la Tabla General.

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Del otro lado, Pachuca ocupa el decimocuarto puesto con 13 puntos y necesita reaccionar por lo que buscará aprovechar su condición de local para frenar a los cementeros.

Además, el conjunto hidalguense tendrá algunas ausencias para este compromiso. Sergio Barreto deberá cumplir una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Alexei Domínguez, Robert Kenedy y Andrés Arroyo continúan fuera por lesión.

Salomón Rondón, jugador del Pachuca, en festejo de gol | IMAGO7

¿Cuándo y a qué hora juega Cruz Azul contra Pachuca?

El partido entre La Máquina y los Tuzos se disputará este miércoles 21 de octubre, como parte de la Jornada 13 del Apertura 2026. El silbatazo inicial está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo.

¿Dónde ver EN VIVO el Pachuca vs Cruz Azul?

Los aficionados que quieran seguir las acciones del encuentro podrán hacerlo a través de FOX One y FOX+, señales que cuentan con los derechos de transmisión de Pachuca en México. En RÉCORD podrás seguir el minuto a minuto de este encuentro.