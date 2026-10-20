Los Rojinegros consiguieron que la Comisión Disciplinaria retirara la tarjeta roja de Milton Valenzuela, quien estará disponible ante las Águilas. Es la tercera apelación exitosa del club en el torneo

Los Rojinegros del Atlas recibieron la mejor noticia de cara al duelo ante el América de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX; el cuadro tapatío ganó la apelación sobre la expulsión de Milton Valenzuela y ahora podrá ver acción en esta misma fecha.

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Y es que, lateral argentino se fue expulsado en el juego ante Necaxa después de una entrada con fuerza excesiva sobre Emi Rodríguez, en una jugada que se originó alrededor del medio campo.

Milton Valenzuela en un partido con el Atlas | IMAGO7

¿Por qué le quitaron la roja a Milton Valenzuela?

Luego de días de la jugada, ‘El Cantante’ Fernando Guerrero dio a conocer que la cartulina le fue perdonado al jugadora través de su cuenta de X y resaltando el momento de la entrada.

“Milton Valenzuela de @AtlasFC al ir a disputar el balón por un costado cae con con su rodilla y todo el peso de su cuerpo sobre el tobillo del rival, usando fuerza e intensidad alta que pone en riesgo a su oponente, aunque después juegue el balón pudo lesionar al jugador de @ClubNecaxa”, describe sobre lo sucedido.

Asimismo, catapulta que fue lo que la Comisión Disciplinaria resaltó: "jugó el balón con el pie derecho y que el contacto posterior sobre el tobillo de su oponente se produjo sin alta intensidad".

Atlas celebrando el gol de Mmaee ante Necaxa en Aguascalientes | IMAGO7

Atlas vs América

América visita al Atlas en el Estadio Jalisco con los números a su favor y es que llega a este inmueble donde no pierden desde hace cinco años y han mantenido la hegemonía sobre los Rojinegros.

Son cuatro triunfos y un empate en sus últimos cinco enfrentamientos en este escenario respaldan el dominio Azulcrema, que ha convertido la casa rojinegra en una fortaleza también con el apoyo de sus aficionados.

A este partido llega el conjunto capitalino como líder la competición con un total de 24 unidades tras vencer al León. Mientras tanto, los jaliscienses son terceros luego de imponerse al Necaxa.