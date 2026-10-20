¡Por encima del América! Félix Fernández coloca a Chivas como principal candidato al título de la Liga MX

Félix Fernández coloca a Chivas como principal candidato al título de la Liga MX | @FELIXATLANTE12/MEXSPORT

El exportero destacó el trabajo de Gabriel Milito y considera que el Guadalajara alcanzará su mejor nivel en la Liguilla del Apertura 2026

Para Félix Fernández, Chivas tiene argumentos suficientes para convertirse en el máximo favorito a ganar el Apertura 2026 de la Liga MX. El exguardameta compartió su pronóstico durante un debate en Claro Sports por W Radio, donde puso al conjunto rojiblanco por delante del América, pese a que las Águilas encabezan la tabla general.

Su elección provocó opiniones divididas entre los integrantes de la mesa, quienes señalaron el buen momento del cuadro azulcrema, su desempeño colectivo y las opciones que ofrece su plantilla. No obstante, Fernández sostuvo que el análisis no debe limitarse a los resultados de la fase regular, pues considera que el Guadalajara tiene condiciones para dar un paso adelante cuando comience la disputa por el campeonato.

“Estoy viendo más allá. La Liguilla, donde América se puede quedar fuera”, afirmó el exguardameta al explicar por qué confía en el potencial del equipo dirigido por Gabriel Milito.

¿Qué hace a Chivas el favorito de Félix Fernández para ganar el título?

Para el analista, uno de los factores determinantes es el proceso que ha encabezado Gabriel Milito desde su llegada al banquillo de Chivas. Fernández considera que el estratega ha logrado establecer una idea de juego que podría consolidarse en el momento más importante del certamen: la Liguilla.

“Mis argumentos están sustentados en lo que ha hecho un técnico muy exitoso en esta etapa con Chivas”, sostuvo Fernández. Además, destacó que el Guadalajara dispone de más recursos en su plantilla respecto al torneo pasado, una condición que podría favorecerlo en su búsqueda del título.

Otro aspecto que mencionó fueron las bajas ocasionadas por lesiones y suspensiones, situaciones que han limitado las opciones del entrenador para conformar sus alineaciones a lo largo del campeonato. De cara a la fase final, el exguardameta espera que la recuperación de algunos jugadores y el regreso de los seleccionados nacionales amplíen las alternativas de Milito.

“Tiene un plantel más completo que el torneo anterior, aunado a que contará con sus seleccionados en la Liguilla. Este equipo ahí es donde va a mostrar su verdadero potencial”, explicó durante el debate.

Festejo de Chivas en el gol de Jordan Carrillo, ante Tigres | IMAGO7

Félix Fernández pone a Chivas por delante del América

Aunque el América llega respaldado por su posición en la cima de la clasificación del Apertura 2026, Fernández considera que el liderato no es suficiente para colocarlo como el candidato principal al campeonato. En la mesa de debate, otros participantes defendieron las posibilidades de las Águilas, tomando en cuenta sus resultados y el nivel futbolístico que han mostrado durante el torneo.

Sin embargo, el analista recordó que la fase final tiene condiciones distintas a las de la temporada regular, ya que un resultado adverso puede comprometer las aspiraciones de cualquier contendiente, sin importar su posición en la tabla.

Toluca y Cruz Azul también aparecieron en la conversación como equipos con posibilidades de pelear por el título. Aun así, Fernández se mantuvo firme en su elección y reiteró que su pronóstico está relacionado con el desempeño que ha observado en el Guadalajara y con la evolución del proyecto de Milito.

“Es un pronóstico analizado con base en lo que han hecho”, afirmó el exguardameta, quien mantiene a Chivas como su principal apuesta para conquistar el Apertura 2026, incluso por encima del América, actual líder de la Liga MX.