La porra La Monumental Tepito compartió un video en el que se observa a sus integrantes colocar estampas con un emblema que incluye un símbolo nazi durante su viaje a León para apoyar a las Águilas

La afición del América se encuentra en el centro de la polémica luego de que integrantes de la porra La Monumental Tepito difundieran un video en redes sociales durante su viaje a León, donde el equipo azulcrema disputó su compromiso como visitante. En las imágenes se observa a los seguidores colocar stickers con el escudo de su agrupación, en el que aparece un símbolo asociado con el nazismo.

Afición del América usa un símbolo nazi en su visita a León | CAPTURA DE PANTALLA

La publicación generó controversia por el uso de esta simbología en un emblema relacionado con un grupo de aficionados del conjunto capitalino. El material fue compartido en el contexto del desplazamiento de la porra para acompañar al equipo en su visita al cuadro esmeralda.

América venció a León en un partido lleno de goles

La polémica se presentó en una jornada en la que el América consiguió una victoria por marcador de 5-3 frente al León en calidad de visitante. Las Águilas se llevaron los tres puntos en un encuentro con ocho anotaciones, aunque la conversación alrededor de una parte de su afición también tomó relevancia por el contenido difundido en redes sociales.

Un resultado que le permitió seguir asegurando su liderato en el Apertura 2026 de la Liga MX, faltando cinco fechas para la Liguilla, es algo que los motivará para 'La Fiesta Grande' del balompié mexicano.

El video de La Monumental Tepito puso el foco en el emblema utilizado por la agrupación y en la presencia de simbología nazi, un elemento históricamente asociado con el régimen responsable del Holocausto y de graves crímenes contra la humanidad.