La Liga MX está a punto de llegar a su final en la Temporada Regular, sin embargo, aún hay varios juegos por disputarse. La Jornada 13 del balompié nacional se disputará a media semana, con duelos bastantes atractivos, como el Atlas vs América y el Santos Laguna vs Pumas.
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Los partidos comenzarán el día martes 20 de octubre y finalizarán el miércoles 21, con horarios desde las 18:00 horas hasta las 21:10. Aunque las transmisiones no las ha dado a conocer la liga de manera oficial, algunos duelos ya han sido anunciados por las distintas cadenas.
¿Dónde ver los partidos del día martes 20 de octubre?
El primer enfrentamiento será el partido entre Chivas y Necaxa, programado para las 18:07 horas. El conjunto del Rebaño Sagrado intentará ganar ante uno de los sotaneros del torneo, todo después del empate ante los Tigres.
Partido: Chivas vs Necaxa
Horario: 18:07 horas (tiempo del centro de México)
Fecha: 20 de octubre
Transmisión: Amazon Prime
Los demás enfrentamientos serán: Atlético de San Luis vs Querétaro, Juárez vs Atlante y Tigres vs León.
Partido: Atlético de San Luis vs Querétaro
Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Fecha: 20 de octubre
Transmisión: ESPN 2 y ViX Premium
Partido: Juárez vs Atlante
Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Fecha: 20 de octubre
Transmisión: Azteca 7 y FOX
Partido: Tigres vs León
Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México
)Fecha: 20 de octubre
Transmisión: Azteca 7 y FOX
¿Dónde ver los partidos del día miércoles 21 de octubre?
En el ombligo de semana, la Liga MX tendrá duelos cargados de emoción, como el duelo entre América y Atlas por el liderato; o el Pumas vs Santos, por un puesto importante en Liguilla.
Partido: Puebla vs Monterrey
Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Fecha: 21 de octubre
Transmisión: ESPN
Partido: Atlas vs América
Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Fecha: 21 de octubre
Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium
Partido: Toluca vs Xolos
Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Fecha: 21 de octubre
Transmisión: Azteca 7, FOX y FOX One
Partido: Pachuca vs Cruz Azul
Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México)
Fecha: 21 de octubre
Transmisión: FOX y FOX One
Partido: Santos Laguna vs Pumas
Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México)
Fecha: 21 de octubre
Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium