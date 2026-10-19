La Liga MX está a punto de llegar a su final en la Temporada Regular, sin embargo, aún hay varios juegos por disputarse. La Jornada 13 del balompié nacional se disputará a media semana, con duelos bastantes atractivos, como el Atlas vs América y el Santos Laguna vs Pumas.

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Los partidos comenzarán el día martes 20 de octubre y finalizarán el miércoles 21, con horarios desde las 18:00 horas hasta las 21:10. Aunque las transmisiones no las ha dado a conocer la liga de manera oficial, algunos duelos ya han sido anunciados por las distintas cadenas.

Manuel Capasso celebrando el segundo gol del Atlas ante Necaxa | IMAGO7

¿Dónde ver los partidos del día martes 20 de octubre?

El primer enfrentamiento será el partido entre Chivas y Necaxa, programado para las 18:07 horas. El conjunto del Rebaño Sagrado intentará ganar ante uno de los sotaneros del torneo, todo después del empate ante los Tigres.

  • Partido: Chivas vs Necaxa

  • Horario: 18:07 horas (tiempo del centro de México)

  • Fecha: 20 de octubre

  • Transmisión: Amazon Prime

Jordan Carrillo, jugador de las Chivas, en festejo de gol ante Tigres | MEXSPORT

Los demás enfrentamientos serán: Atlético de San Luis vs Querétaro, Juárez vs Atlante y Tigres vs León.

  • Partido: Atlético de San Luis vs Querétaro

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Fecha: 20 de octubre

  • Transmisión: ESPN 2 y ViX Premium

  • Partido: Juárez vs Atlante

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Fecha: 20 de octubre

  • Transmisión: Azteca 7 y FOX

  • Partido: Tigres vs León

  • Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México

  • )Fecha: 20 de octubre

  • Transmisión: Azteca 7 y FOX

Juan Brunetta, jugador de Tigres, en festejo de gol ante Chivas | MEXSPORT

¿Dónde ver los partidos del día miércoles 21 de octubre?

En el ombligo de semana, la Liga MX tendrá duelos cargados de emoción, como el duelo entre América y Atlas por el liderato; o el Pumas vs Santos, por un puesto importante en Liguilla.

  • Partido: Puebla vs Monterrey

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Fecha: 21 de octubre

  • Transmisión: ESPN 

  • Partido: Atlas vs América

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Fecha: 21 de octubre

  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX Premium

  • Partido: Toluca vs Xolos

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Fecha: 21 de octubre

  • Transmisión: Azteca 7, FOX y FOX One

  • Partido: Pachuca vs Cruz Azul

  • Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México)

  • Fecha: 21 de octubre

  • Transmisión: FOX y FOX One 

  • Partido: Santos Laguna vs Pumas

  • Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México)

  • Fecha: 21 de octubre

  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium