Joel Huiqui cambió por un momento las canchas por los tacos de canasta. Este lunes, el técnico de Cruz Azul cumplió su palabra y llevó este tradicional platillo mexicano a los medios de comunicación que cubren el día a día de La Máquina, luego de llegar tarde a su última conferencia de prensa.
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Alrededor de 100 reporteros y camarógrafos se dieron cita en las instalaciones de La Noria, donde convivieron con el estratega celeste después de la conferencia previa al partido ante Pachuca, correspondiente a la doble jornada del futbol mexicano.
Huiqui comparte tiempo con la prensa
Lejos de las preguntas y los micrófonos, Huiqui se tomó el tiempo para compartir con los representantes de los medios y cumplir con el compromiso que había adquirido días atrás.
El entrenador incluso se sirvió sus propios tacos de canasta y disfrutó de ellos acompañados de agua de horchata y salsa verde, en una escena poco habitual en las instalaciones del conjunto cementero.
¿El favorito de Huiqui? El chicharrón
Entre los distintos guisos, Huiqui también reveló cuál es su favorito: el de chicharrón, uno de los clásicos de este platillo que se convirtió en el protagonista de la convivencia.
El técnico explicó que este tipo de encuentros le gustan porque le permiten conocer mejor a los reporteros que siguen de cerca la actualidad de Cruz Azul y con quienes mantiene contacto constante por su trabajo.