Joel Huiqui cumple su palabra y lleva tacos de canasta a la prensa en La Noria

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, compartiendo tacos con la prensa, en La Noria | Iliany Aparicio

El entrenador de Cruz Azul también reveló que sus tacos favoritos son los de chicharrón

Joel Huiqui cambió por un momento las canchas por los tacos de canasta. Este lunes, el técnico de Cruz Azul cumplió su palabra y llevó este tradicional platillo mexicano a los medios de comunicación que cubren el día a día de La Máquina, luego de llegar tarde a su última conferencia de prensa.

Alrededor de 100 reporteros y camarógrafos se dieron cita en las instalaciones de La Noria, donde convivieron con el estratega celeste después de la conferencia previa al partido ante Pachuca, correspondiente a la doble jornada del futbol mexicano.

Joel Huiqui dirige a ras de césped a La Máquina ante los Bravos | Imago7

Huiqui comparte tiempo con la prensa

Lejos de las preguntas y los micrófonos, Huiqui se tomó el tiempo para compartir con los representantes de los medios y cumplir con el compromiso que había adquirido días atrás.

El entrenador incluso se sirvió sus propios tacos de canasta y disfrutó de ellos acompañados de agua de horchata y salsa verde, en una escena poco habitual en las instalaciones del conjunto cementero.

Joel Huiqui llega al Estadio Banorte para el duelo de Cruz Azul ante Juárez | Imago7

¿El favorito de Huiqui? El chicharrón

Entre los distintos guisos, Huiqui también reveló cuál es su favorito: el de chicharrón, uno de los clásicos de este platillo que se convirtió en el protagonista de la convivencia.

El técnico explicó que este tipo de encuentros le gustan porque le permiten conocer mejor a los reporteros que siguen de cerca la actualidad de Cruz Azul y con quienes mantiene contacto constante por su trabajo.