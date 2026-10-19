Rogelio González se lesionó el hombro en su festejo de gol | Imago7

La Máquina tuvo un suceso inesperado en su duelo de Fecha 12

La estruendosa victoria de Cruz Azul sobre los Bravos de Juárez 5-0 hizo que La Máquina despertara por completo de cara al resto del torneo. El quinto gol de los Cementeros lo anotó Rogelio González, un canterano que sufrió un percance en el festejo de su primer gol en Liga MX.

'Roger', luego de anotar ante los Fronterizos, corrió rumbo a la esquina a festejar con efusividad; sin embargo, fue ese momento el que detonó que se zafara el hombro, una ligera lesión un poco agravada por su compañero el 'Toro' Fernández.

Felicidad por el gol, preocupación por su hombro

Los goles de Cruz Azul dejaron de caer en el minuto 75, cuando justamente Rogelio González apareció en el marcador con un gol 'a pura garra' con polémica incluída por un supuesto empujón previo de Gabriel Fernández.

Cuando Rogelio corrió a la esquina a festejar, un salto con movimiento incluido permitió que la fuerza del mismo le zafara el hombro, situación que resintió de inmediato. Cuando sus compañeros se percataron, el 'Toro' trató de ayudarlo, pero solamente hizo que el dolor del juvenil celeste incrementara.

Luego de lo sucedido, el partido pudo continuar sin problemas, por lo que parece que no fue nada grave lo ocurrido con el brazo de González, quién ya es parte de la historia en cuanto a goleadores del Cruz Azul se refiere.

Cruz Azul aplastó a Juárez con goleada en el Banorte

Cruz Azul tuvo una noche redonda en el Estadio Banorte, donde aplastó 5-0 a FC Juárez en la Jornada 12 del Apertura 2026. La Máquina, dirigida por Joel Huiqui, aprovechó las debilidades defensivas de los Bravos para conseguir una contundente victoria que le permitió escalar hasta la quinta posición de la clasificación y mantenerse en puestos de Liguilla.

El conjunto cementero abrió el marcador apenas al minuto 3, cuando Andrés Montaño aprovechó un servicio de Agustín Palavecino para mandar el balón al fondo de las redes. Posteriormente, Charly Rodríguez amplió la ventaja al 24' con un golazo tras una asistencia de Alan Mozo, mientras que Omar Campos apareció al 45+3' para colocar el 3-0 antes del descanso y encaminar la goleada.

Cruz Azul 'aplastó' a Juárez en el Estadio Banorte | Imago7