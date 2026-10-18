Después del 5-0 de La Máquina, el entrenador fronterizo reconoció la diferencia de calidad entre ambos equipos y destacó el talento de los mediocampistas celestes

Cruz Azul firmó una contundente victoria por 5-0 sobre FC Juárez, resultado que dejó al descubierto el poderío ofensivo del conjunto cementero. Después del encuentro, el entrenador de los fronterizos, Gustavo Lema, reconoció la superioridad de su rival y destacó la calidad de su plantilla, a la que consideró capaz de marcar diferencias cuando sus futbolistas atraviesan un buen momento.

“Se marca una diferencia muy grande. A veces pasa, es el último campeón, tiene unos jugadores impresionantes que cuando combinan y están bien...”, expresó el estratega, quien también lamentó que su equipo no estuviera fino frente al arco, pese a haber generado oportunidades claras durante la primera mitad.

Gustavo Lema destaca el mediocampo de Cruz Azul

El entrenador de Juárez puso especial énfasis en la calidad de los mediocampistas de La Máquina, al considerar que su talento hace complicado competir de igual a igual. Entre los futbolistas que destacaron se encuentran Erik Lira, Carlos Rodríguez y Agustín Palavecino, piezas que aportan capacidad para recuperar el balón, distribuirlo y generar peligro en el ataque.

“Respecto de Cruz Azul, insisto, tiene unos volantes impresionantes, en el caso de Lira, Charlie Rodríguez, Palavecino. Hace muy complejo el jugarle de tú a tú”, señaló Lema al explicar las dificultades que enfrentó su equipo durante el compromiso.

Cruz Azul 'aplastó' a Juárez en el Estadio Banorte | Imago7

Juárez no logró frenar el ataque celeste

Lema también explicó que su planteamiento contemplaba aprovechar los costados para presionar a Cruz Azul; sin embargo, el equipo cementero encontró espacios desde sus primeras aproximaciones y consiguió superar las líneas defensivas de los fronterizos.

“Sabíamos que le íbamos a ofrecer los costados para poder presionar por ahí, pero en la primera jugada que tuvieron rompieron líneas muy bien, llegan al gol”, comentó el técnico.