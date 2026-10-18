Goleada y polémica: La decisión arbitral que benefició a Cruz Azul en su triunfo ante Bravos

A pesar de haber obtenido una victoria por un marcador muy amplio, el cuadro cementero también cuenta con polémica al final del compromiso de la Jornada 12

Cruz Azul no solo le ganó a Juárez, La Máquina le dio un auténtico repaso a los Bravos con un marcador final de 5-0, dominando desde el inicio hasta el final del compromiso en el Estadio Banorte; sin embargo, el quinto gol celeste no debió contar, o al menos eso piensa el 'Cantante' Guerrero.

Para el analista arbitral de TUDN, el 'Toro' Fernández chocó de manera innecesaria al defensor de los fronterizos, permitiendo que llegara la anotación de Rogelio González.

Podría interesarte Futbol Cruz Azul no se tienta el corazón ante el último lugar: Aplastante triunfo ante Bravos de Juárez

¿Era falta del 'Toro'?

Fue al minuto 75 cuando cayó el gol que se convirtió en el último dentro del Estadio Banorte la noche del sábado 17 de octubre. La jugada la comenzó el mismo Roger, quién en un rebote con la defensa se puso de frente a la portería y al excementero, Sebastián Jurado.

Fue entonces que el canterano disparó al arco y anotó, pero en redes sociales, de manera inmediata, Fernando Guerrero argumentó que el gol no tuvo que haber subido al marcador debido a una falta por parte del 'Toro' Gabriel Fernández.

Debió anularse el gol de Cruz Azul por falta del Toro Fernández sobre el Tiba Sepulveda de Juárez. Un golpe imprudente con la rodilla y un empujón en el inicio de la jugada de ataque

Además de escribir eso, también en la transmisión del partido dejó un mensaje, pues recalcó que al árbitro del juego, Salvador Pérez justamente había tardado a amonestar precisamente a estos dos jugadores porque a lo largo del segundo tiempo se mantenían encarándose en varios momentos.

La gente no perdona al 'Cantante'

Los comentarios en la publicación de Guerrero, los usuarios no han perdonado al exsilbante, pues han mencionado que él no sabe qué es "chocar" dentro del desarrollo del partido, agregando un argumento que no consideran válido de su parte.

Al 'Cantante' le recordaron que en la transmisión del partido dijo que Fernández había empujado con los brazos al Tiba, cuando en el video parece que por el contrario, encoge los brazos para no cometer alguna infracción justamente para que el gol no fuera anulado, lo cual no sucedió.