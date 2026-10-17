¿Cruz Azul recuperará a Paradela y Rotondi ante Juárez? Esto es lo que se sabe

Paradela durante la derrota ante Tijuana en el Apertura 2026 | MEXSPORT

El conjunto celeste ha sufrido en el Apertura 2026 por las constantes lesiones

Cruz Azul está cerca de recuperar piezas importantes para el duelo ante Juárez, aunque todavía no tiene garantizado contar con todos sus jugadores. José Paradela y Carlos Rotondi viven situaciones distintas de cara al compromiso de este sábado en el estadio Banorte.

Podría interesarte Futbol Dónde ver Cruz Azul vs FC Juárez: Canales y horario del partido de la Jornada 12

Paradela continúa sin estar al cien por ciento físicamente y se mantiene como duda para enfrentar a los Bravos.

José Paradela en reclamo en un partido de Cruz Azul | IMAGO 7

¿Cuál es el estado de Rotondi?

Por su parte, Rotondi ya está disponible y se espera que pueda aparecer en la lista de convocados para el partido de mañana, siempre y cuando Joel Huiqui decida contar con él y darle minutos.

Con la posibilidad de recuperar a ambos futbolistas, La Máquina se acerca a tener prácticamente plantel completo, una situación que no ha sido habitual durante el Apertura 2026.

Carlos Rotondi con Cruz Azul en el Campeón de Campeones | IMAGO7

Las ausencias en Cruz Azul

A mitad del torneo, las constantes ausencias han impedido que el técnico celeste tenga a todas sus piezas disponibles. Por ello, recuperar efectivos será fundamental para afrontar la recta final de la fase regular con mayores alternativas.

Además de recuperar jugadores, Cruz Azul tiene la tarea de sumar tres puntos en casa. La Máquina necesita escalar posiciones en la tabla y hacer valer su localía en el estadio Banorte, donde buscará que el apoyo de su afición se convierta en un factor a su favor ante FC Juárez.