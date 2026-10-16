¿Pesa el Azteca cuando juega Cruz Azul como local?

Gabriel 'Toro' Fernández en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

El conjunto celeste recibirá a los Bravos de Juárez en la Jornada 12

Jugar en el Estadio Banorte se ha convertido en una oportunidad para que Cruz Azul sume puntos en el Apertura 2026. La Máquina ha encontrado mejores resultados en casa que fuera de ella.

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En sus seis partidos como local en el inmueble, el conjunto celeste ha conseguido 10 puntos, producto de tres victorias, un empate y dos derrotas.

Nico Ibáñez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cuáles han sido sus resultados en casa?

El equipo cementero comenzó con el pie derecho al vencer a Puebla, pero después sufrió una derrota frente al Atlante. Posteriormente, logró recuperarse con triunfos ante Atlas y Santos, además de imponerse al América en uno de los encuentros más destacados de su calendario.

Sin embargo, Toluca también logró llevarse un punto del Banorte al empatar con los celestes.

Gabriel Fernández y Omar Campos en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

¿Y cómo le va fuera de casa?

Como visitante, La Máquina ha disputado cinco encuentros y suma siete unidades, con dos victorias, un empate y dos derrotas.

Sus triunfos fueron ante Atlético de San Luis y Necaxa, mientras que cayó frente a Tijuana y Monterrey.

Contra Pumas consiguió un empate. La diferencia entre ambos registros es de tres puntos a favor de sus partidos como local.

Aunque el Banorte todavía no representa una garantía de victoria, los números muestran que Cruz Azul ha logrado capitalizar mejor sus encuentros en casa que los disputados fuera de ella.