Cruz Azul tendrá tres ausencias para enfrentar a FC Juárez, pues José Paradela y Willer Ditta no estarán disponibles para el compromiso de este sábado, mientras que Carlos Rotondi apunta a regresar para el duelo de entre semana ante Pachuca.
¿Quién es Joaquín Moreno? El ‘bombero’ recurrente de Cruz Azul
El jugador argentino continúa con su proceso de readaptación después de sufrir una lesión grado 1B, por lo que todavía no está listo para volver a la actividad con La Máquina.
¿Por qué no jugarán Paradela y Ditta ante FC Juárez?
En el caso de Willer Ditta, el defensor quedó fuera de la convocatoria debido a una contusión que sufrió en el último partido ante Pumas, situación que le impedirá estar presente frente a los Bravos.
Carlos Rotondi ya está disponible y podría reaparecer en la convocatoria para el encuentro ante Pachuca, programado para entre semana.
De esta manera, Cruz Azul tendrá que afrontar su compromiso ante FC Juárez sin Paradela ni Ditta, y Rotondi.
¿A qué hora juega Cruz Azul contra FC Juárez?
Cruz Azul tiene en la mira sumar tres puntos para permanecer en puestos de liguilla, y los Bravos serán la víctima perfecta para la Máquina.
El encuentro se llevará a cabo a las 21:00 h en el Estadio Banorte, en donde la venta de boletos continúa y se espera una buena entrada.