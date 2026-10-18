Cruz Azul tendrá tres ausencias ante FC Juárez; Rotondi apunta a volver contra Pachuca

José Paradela manejando el balón en un duelo ante Rayados | Mexsport

La Máquina afrontará su compromiso ante los Bravos sin José Paradela ni Willer Ditta, mientras que Carlos Rotondi podría reaparecer a mitad de semana

Cruz Azul tendrá tres ausencias para enfrentar a FC Juárez, pues José Paradela y Willer Ditta no estarán disponibles para el compromiso de este sábado, mientras que Carlos Rotondi apunta a regresar para el duelo de entre semana ante Pachuca.

El jugador argentino continúa con su proceso de readaptación después de sufrir una lesión grado 1B, por lo que todavía no está listo para volver a la actividad con La Máquina.

¿Por qué no jugarán Paradela y Ditta ante FC Juárez?

En el caso de Willer Ditta, el defensor quedó fuera de la convocatoria debido a una contusión que sufrió en el último partido ante Pumas, situación que le impedirá estar presente frente a los Bravos.

Willer Ditta en el duelo de Cruz Azul vs Toluca | Imago7

Carlos Rotondi ya está disponible y podría reaparecer en la convocatoria para el encuentro ante Pachuca, programado para entre semana.

De esta manera, Cruz Azul tendrá que afrontar su compromiso ante FC Juárez sin Paradela ni Ditta, y Rotondi.

¿A qué hora juega Cruz Azul contra FC Juárez?

Cruz Azul tiene en la mira sumar tres puntos para permanecer en puestos de liguilla, y los Bravos serán la víctima perfecta para la Máquina.

Andrés Montaño en el Pumas vs Cruz Azul | MEXSPORT