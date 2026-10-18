Cruz Azul no se tienta el corazón ante el último lugar: Aplastante triunfo ante Bravos de Juárez

La Máquina se enfila de cara a la fecha doble en el Apertura 2026 escalando posiciones a costas de un triste Juárez

Cruz Azul hizo valer su localía y goleó 5-0 a FC Juárez en el Estadio Banorte, para mantener una marca perfecta cuando recibe a los Bravos: 10 victorias en 10 partidos disputados en casa.

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Dominio 'de vestidor'

La Máquina no tardó en tomar ventaja y consiguió un gol de vestidor apenas al minuto 3. Andrés Montaño aprovechó un centro de Agustín Palavecino y se lanzó dentro del área chica para mandar el balón al fondo de las redes, ante la mirada de Sebastián Jurado.

Los celestes mantuvieron la presión y ampliaron la diferencia al 24’, cuando Charly Rodríguez firmó un golazo tras una asistencia de Alan Mozo, quien se sumó al ataque para contribuir en la segunda anotación de los locales.

Charly Rodríguez festeja el 2-0 ante Juárez | Imago7

Antes de que terminara la primera mitad, Cruz Azul volvió a golpear. Al 45+3’, Omar Campos apareció para definir y colocar el 3-0 en el marcador, resultado que reflejaba el dominio de los dirigidos por Joel Huiqui.

Goles por doquier

La cuenta no terminó ahí. Al minuto 55, Agustín Palavecino aprovechó un error de la defensa fronteriza para marcar el cuarto tanto y sentenciar una goleada que confirmó la superioridad celeste durante el encuentro.

Al minuto 76, Rogelio González anotó su primer gol en primera división con La Máquina y sentenció el partido.

Omar Campos festeja el tercer gol de La Máquina ante Juárez | Imago7