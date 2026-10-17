Cruz Azul vs FC Juárez EN VIVO: resultado, goles y estadísticas

Cruz Azul se vestirá de gala el escenario para rendirle un emotivo reconocimiento a su guardameta Kevin Mier, quien alcanzará la marca de 100 partidos disputados en la Liga MX.

Los Cementeros llegan urgidos de sumar de a tres para escalar posiciones, pues se ubica en el séptimo lugar de la tabla general con 17 puntos, apretando la zona de clasificación directa.

La duda en el cuerpo técnico celeste radica en el mediocampista argentino José Paradela, quien sufrió una lesión muscular en el reciente choque amistoso ante Los Angeles Galaxy