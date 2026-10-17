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Cruz Azul vs FC Juárez EN VIVO: resultado, goles y estadísticas
Actualizado a 14:46 - 17 de octubre de 2026
El actual campeón regresa al Estadio Banorte para medirse a los Bravos
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¿Por dónde se podrá ver EN VIVO el Cruz Azul vs FC Juárez?
Cruz Azul recibirá a los Bravos de FC Juárez este fin de semana en la cancha del Estadio Banorte a las 21:10 horas (Tiempo del Centro de México). El compromiso contará con transmisión en vivo a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.
Cruz Azul se vestirá de gala el escenario para rendirle un emotivo reconocimiento a su guardameta Kevin Mier, quien alcanzará la marca de 100 partidos disputados en la Liga MX.
Los Cementeros llegan urgidos de sumar de a tres para escalar posiciones, pues se ubica en el séptimo lugar de la tabla general con 17 puntos, apretando la zona de clasificación directa.
La duda en el cuerpo técnico celeste radica en el mediocampista argentino José Paradela, quien sufrió una lesión muscular en el reciente choque amistoso ante Los Angeles Galaxy
Bravos de Juárez atraviesan un panorama sumamente complejo al navegar en el fondo de la clasificación general con apenas 4 unidades, por lo que saldrán a la cancha con la encomienda de dar el campanazo del torneo.