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Cruz Azul vs FC Juárez EN VIVO: resultado, goles y estadísticas

Cruz Azul vs FC Juárez EN VIVO: resultado, goles y estadísticas
Ramiro Pérez Vásquez
14:43 - 17 de octubre de 2026

Actualizado a 14:46 - 17 de octubre de 2026

El actual campeón regresa al Estadio Banorte para medirse a los Bravos

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¿En qué estadio se jugará el Cruz Azul vs FC Juárez?

Estadio Banorte -otrora Azteca- previo al Clásico Nacional del Apertura 2026 entre América y Chivas | IMAGO7
Estadio Banorte -otrora Azteca- previo al Clásico Nacional del Apertura 2026 entre América y Chivas | IMAGO7

Cruz Azul se vestirá de gala el escenario para rendirle un emotivo reconocimiento a su guardameta Kevin Mier, quien alcanzará la marca de 100 partidos disputados en la Liga MX.

Los Cementeros llegan urgidos de sumar de a tres para escalar posiciones, pues se ubica en el séptimo lugar de la tabla general con 17 puntos, apretando la zona de clasificación directa.

La duda en el cuerpo técnico celeste radica en el mediocampista argentino José Paradela, quien sufrió una lesión muscular en el reciente choque amistoso ante Los Angeles Galaxy

Bravos de Juárez atraviesan un panorama sumamente complejo al navegar en el fondo de la clasificación general con apenas 4 unidades, por lo que saldrán a la cancha con la encomienda de dar el campanazo del torneo.