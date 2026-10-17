Cruz Azul se queda sin DT: Potro Gutiérrez fuera de La Máquina

El estratega deja su cargo de mutuo acuerdo con la institución

La etapa de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez al frente de Cruz Azul Femenil llegó a su fin. El club celeste hizo oficial la salida del entrenador, quien dejará su cargo de mutuo acuerdo con la institución, mientras Joaquín Moreno asumirá las riendas del equipo de manera interina.

A través de sus redes sociales, La Máquina informó que ambas partes tomaron la decisión tras considerar que el contexto actual no era el más favorable para continuar con el proyecto deportivo.

ROTA RAÚL POTRO GUITÉRREZ CRUZ AZUL | RÉCORD

¿Qué dijo el comunicado del Cruz Azul?

“CF Cruz Azul informa que, de mutuo acuerdo, la Dirección Deportiva Femenil y el profesor Raúl Gutiérrez han decidido dar por terminada su etapa al frente del primer equipo”, publicó el conjunto cementero.

“Ambas partes coincidieron en que el contexto actual era complejo para el desarrollo del proyecto, y la mejor alternativa desde el plano deportivo y de gestión era dar paso a un interinato”, agregó la institución.

De esta manera, Joaquín Moreno tomará el mando de Cruz Azul Femenil de forma inmediata, con la encomienda de hacerse cargo del equipo durante esta etapa de transición.

Raúl 'Potro' Gutiérrez, en un partido de Cruz Azul Femenil | IMAGO7

Polémica salida