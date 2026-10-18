Santos ya es equipo de Liguilla, al menos por unas cuantas horas y su buena racha en el tiempo reciente

Cada vez estamos más cerca de la 'Fiesta Grande' del Apertura 2026, en donde América sigue siendo líder y los Bravos de Juárez el inamovible último lugar. Luego de los juegos de la jornada sabatina, las posiciones son un tanto distintas a como eran en el inicio de esta duodécima fecha.

La mayor sorpresa de esta parte del torneo es que Santos Laguna ya es un equipo que compite en la parte alta y por un puesto en Liguilla luego de su racha de cinco partidos consecutivos con victoria, la más reciente, venciendo por goleada a Querétaro, que era tercer lugar.

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¿Cómo marcha la tabla en la Fecha 12?

América es el líder del campeonato de manera indiscutible luego de su victoria ante León, equipo que por cieto, comienza a perder lugares en la clasificación por los otros partidos que se han llevado a cabo. Chivas también jugó este sábado ante Tigres y, con su empate a un gol, se mantiene en el Top 5, pero no suben del cuarto sitio.

Atlas venció a Necaxa en uno de los partidos de viernes y, con ello ya es tercer lugar con un punto más que el Rebaño Sagrado, su rival de la jornada anterior. Los Diablos Rojos del Toluca empatan con Atlético San Luis y dejan escapar al América para mantenerse ellos en el segundo peldaño. La Fiera cae un lugar para ir al sexto, esperando lo que puedan hacer los cruzazulinos.

Jordan Carrillo, jugador de las Chivas, en festejo de gol ante Tigres | MEXSPORT

Aquí es donde viene la sorpresa, pues Santos Laguna ya tiene cinco partidos consecutivos con victoria, los cuales le han permitido sumar 16 puntos y, con ello, estar de manera momentánea en el octavo lugar de la clasificación, es decir, en Liguilla hasta el momento, el rival más reciente al que vencieron, Querétaro, cayó al quinto desde el tercer lugar por la goleada 5-0.

¿Qué partidos faltan?

Dentro de la misma jornada de sábado, Cruz Azul recibe en el Estadio Banorte a Juárez en lo que puede ser incluso un partido fácil para el equipo celeste, para así poder escalar incluso al Top 5 de la clasificación. Monterrey y Pachuca juegan en domingo, en lo que será el último partido de la Jornada de cara a la Fecha Doble.