Partidazo lleno de goles y un América intratable: Así fue el duelo de las Águilas ante León

El cuadro azulcrema está intratable en el Apertura 2026

Estas Águilas vuelan. Con su mejor actuación del torneo y en un partidazo, América aplastó 5-3 a León a domicilio. Con esta victoria, los dirigidos por Guillermo Almada se mantienen como líderes y toman tres puntos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores con un partido pendiente.

¿Cómo se dio la victoria de las Águilas?

Al 22’, la Bomba se hizo presente. Tras una revisión en el VAR, el árbitro central rectificó su decisión y señaló penalti sobre Brian Rodríguez. Henry Martín tomó el balón y sacó un disparo potente al centro que venció a García para abrir el marcador.

Las Águilas se hicieron fuertes en defensa y comenzaron a adueñarse de la posesión hasta que, al 34’, llegó el segundo. Tras varios rebotes, el balón quedó en los pies de Alejandro Zendejas, quien metió un centro que Henry controló con el pecho y tocó para la llegada de Carlos Álvarez. El Pelusa definió pegado al poste para poner el 2-0.

Carlos Álvarez se estrena con el América ante León | Imago7

Al comenzar la segunda mitad, los esmeraldas se volcaron al ataque en busca de recortar distancias y lo consiguieron al 53’. En un tiro de esquina, la defensiva americanista dejó completamente solo a José Alvarado, quien se lanzó de palomita para mandar el balón al fondo de la red.

Pero la euforia se apagó rápidamente en el Nou Camp. Tras un error en la salida, Zendejas abrió para Israel Reyes, quien retrasó el balón para Carlitos. El mediocampista filtró un pase entre líneas para Erick Sánchez, quien prendió el esférico de primera intención con la parte interna del pie para vencer a García. El guardameta se estiró al máximo, pero no pudo evitar el 3-1.

Festejo de 'Chiquito' Sánchez y Brian Rodríguez | Imago7

Montaña rusa de emociones

Cuando parecía que la victoria del América estaba sentenciada, el Plátano volvió a aparecer con un golazo al 82’. Alvarado aprovechó un rechace y, desde fuera del área, prendió el balón de volea para doblarle los dedos a Malagón y acercar nuevamente a León.

Sin embargo, las Águilas dieron la estocada final de inmediato. Dos minutos después, en un contragolpe, Brian Rodríguez mandó un pase filtrado que Óscar Perea controló con tremenda velocidad para después definir con colocación y firmar el 4-2.

Iván Moreno anota ante América en su casa | Imago7