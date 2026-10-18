El 7 de La Fiera metió un disparo tremendo desde donde estaba ubicado

América visitando a León resultó ser un auténtico partidazo en el que sucedió absolutamente de todo, pues tuvo una gran cantidad de goles, de los cuales algunos fueron golazos, como es el caso de Iván Moreno, quien disparó desde afuera del área y se encontró con una obra de arte en su cancha.

Malagón 'voló', pero pudo haber hecho algo más para algunos de los aficionados, aunque es una realidad que el disparo parecía imposible para cualquier guardameta.

¿El gol de la jornada?

De los ocho goles que tuvo el partido de La Fiera recibiendo a las Águilas, el 2-3 fue uno de los mejores, pues los locales intentaron en varias oportunidades poner distancias más cortas, por lo que en la jugada previa, un rebote permitió que Iván Moreno le entrara de lleno al balón con un tiro potente que pasó por la humanidad de Luis Ángel Malagón.

A pesar del bombazo que le dio a la pelota el jugador esmeralda, parece que la reacción del portero águila no ha sido suficiente, pues aunque se lanzó hacia el lugar al que iba el balón, parece que la velocidad lo terminó rebasando y no pudo sacar el esférico, dejando a los suyos con una ventaja muy corta.

Afortunadamente para él, tan solo unos instantes después vino el 2-4 de parte de Óscar Perea, quien por la banda derecha se llevó el balón hasta una zona en la que ya todos los defensores de La Fiera estaban completamente vencidos.

¿Cómo fue el partido entre León y América en el Nou Camp?

El América se impuso 5-3 a León en el Nou Camp, en un encuentro lleno de emociones correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026. Las Águilas tomaron rápidamente el control del partido y consiguieron una ventaja de dos anotaciones durante la primera mitad, gracias a un penalti convertido por Henry Martín al minuto 24 y un tanto de Carlos Álvarez al 34', resultado con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

Para la segunda mitad, León reaccionó con un gol de José Alvarado al minuto 53, quien aprovechó un tiro de esquina para recortar distancias. Sin embargo, Erick Sánchez apareció cinco minutos después para devolverle la tranquilidad al conjunto dirigido por Guillermo Almada con el 3-1. Cuando parecía que el encuentro estaba sentenciado, Iván Moreno sorprendió con un potente disparo desde fuera del área al minuto 82 para marcar el 2-3, devolviéndole la esperanza a la afición esmeralda.

Carlos Álvarez se estrena con el América ante León | Imago7