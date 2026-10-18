Dicha botella fue retirada del campo por los jugadores presentes en esa zona el campo

El partido entre León y América ha tenido absolutamente de todo, pues el primer tiempo ha sido más que frenético; sin embargo, apenas en el inicio del compromiso, una botella fue lanzada desde la tribuna hacia la portería de Luis Ángel Malagón, con lo que se presume era dirección a Henry Martín.

Rodrigo Echeverría y el mismo portero de las Águilas, Luis Ángel Malagón, retiraron la botella y pidieron a los aficionados comprotarse de mejor forma, para que así el partido pudiera continuar con normalidad; sin embargo, aún se analiza quién fue el culpable de ello.

¿Qué sucedió?

Apenas en el inicio del partido de Jornada 12 en el estadio del León, en el primer minuto, la jugada tuvo como destino la portería que defendía el portero Luis Ángel Malagón, por lo que, tanto él como Henry Martín, se encontraban en dicha zona.

Fue ahí que cayó la botella de vidrio de una cerveza, la cual no se sabe concretamente si iba dirigida hacia Malagón o hacia el delantero yucateco. Lo que es una realidad es que causó preocupación, al mismo tiempo de varios reclamos, como el de Rodrigo Echeverría de La Fiera que le pidió a su afición comportarse de buena forma en las tribunas.

El artefacto fue retirado del campo con la ayuda del 20 de La Fiera y por supuesto de un balonero que se encontraba en esa portería, para que así, el partido pudiera seguir su curso.

¿Qué sanción podría recibir León por el lanzamiento de una botella de vidrio a Henry Martín?

El Club León podría enfrentar una sanción económica e incluso un veto al Estadio Nou Camp luego de que un aficionado lanzara una botella de vidrio al terreno de juego durante el encuentro frente al América, aparentemente dirigida hacia Henry Martín. De acuerdo con el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), los equipos locales tienen la obligación de garantizar la seguridad de los protagonistas y asistentes, por lo que este tipo de incidentes puede derivar en medidas disciplinarias, aun cuando el objeto no impacte a ningún jugador.

Entre los posibles castigos se encuentran multas económicas, un aviso de veto o la prohibición de utilizar el estadio durante uno o varios partidos, dependiendo de la gravedad del incidente y de lo que determine la Comisión Disciplinaria. Para establecer una sanción, el organismo deberá considerar el reporte arbitral, las circunstancias del lanzamiento y las posibles deficiencias en los controles de seguridad que permitieron el ingreso de un objeto peligroso como una botella de vidrio.

Rodrigo Echeverría saca la botella lanzada a las Águilas en el Nou Camp | Imago7