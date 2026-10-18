El español ex del Levante no dudó en 'empujar' un balón suelto que encontró en un rebote dentro del área

Carlos Álvarez marcó su primer gol con América. Tuvieron que pasar cuatro partidos para que el Pelusa se estrenara como goleador de las Águilas. El español lo hizo frente a León, en su segunda titularidad con el conjunto azulcrema, al marcar el 2-0.

Podría interesarte Futbol El plan de emergencia que podría usar Almada contra León ante las lesiones en ofensiva

¿Cómo ha sido el primer gol del 'Pelusa'?

América ganaba 1-0 e insistía en ampliar su ventaja sobre la Fiera y encontró el segundo tanto en una jugada dentro del área. Henry Martín recibió el balón con el pecho, lo protegió ante la marca defensiva y alcanzó a tocarlo para la llegada de Álvarez, quien definió pegado al poste para firmar su primera anotación como americanista.

Tras mandar el balón al fondo de las redes, el Pelusa corrió hacia el tiro de esquina para festejar, dio un salto con los brazos al aire y gritó el gol frente a las gradas, en una celebración que marcó su estreno goleador con las Águilas.

Festejo de América tras anotar en contra de León | MexSport