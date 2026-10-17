El plan de emergencia que podría usar Almada contra León ante las lesiones en ofensiva

Ante las ausencias de Miguel Borja y Raphael Veiga, Almada alista un nuevo esquema ofensivo

América tendrá una baja más para enfrentar a León. A la ausencia de Miguel Borja por suspensión se suma ahora la de Raphael Veiga, quien no será arriesgado por precaución. Ante este panorama, Guillermo Almada tendrá la oportunidad de experimentar con una nueva alineación. Sin embargo, lo preocupante para el técnico uruguayo es que, a estas alturas del torneo, todavía no ha logrado consolidar un cuadro base.

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El mediocampista brasileño sufrió un golpe durante la semana y, aunque será valorado, no se trataría de una lesión de gravedad. Por precaución, el cuerpo técnico habría decidido no arriesgarlo para el compromiso ante la Fiera.

Ante la ausencia de Veiga, Almada podría probar con un nuevo enganche: Carlos Álvarez. El español ya ha tenido minutos con las Águilas e incluso ha arrancado como titular, pero siempre lo ha hecho por las bandas. Ahora, el estratega charrúa tendría la oportunidad de utilizarlo en otra de sus posiciones, como armador, para darle una nueva variante al ataque azulcrema.

Raphael Veiga con América | IMAGO7

Aunque todavía hay margen para experimentar, la falta de continuidad en el once americanista comienza a ser un aspecto preocupante. Después de 12 jornadas, por distintos motivos, Almada sigue sin encontrar una alineación habitual y, ante León, presentaría una nueva combinación de jugadores, en medio de las constantes modificaciones que han marcado su gestión.

La posible alineación de América ante León

Luis Ángel Malagón estaría en la portería, mientras que Santiago Bueno y Santiago Ramos formarían la pareja de centrales. Por las laterales aparecerían Dagoberto Espinoza y Cristian Borja.

En el mediocampo, Israel Reyes estaría acompañado por Erick Sánchez, con Carlos Álvarez por delante de ambos, como enlace entre la media cancha y el ataque.

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Necaxa | MEXSPORT