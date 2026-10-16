El capitán de las Águilas se mantiene como titular del equipo, situación que podría regresarlo al Tri

Henry Martín tiene una oportunidad de oro para volver a la Selección Mexicana. La Bomba cargará con la ofensiva del América frente a León y buscará demostrar, con goles, que puede ser el delantero que necesita Rafael Márquez en el Tri.

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Las Águilas visitan a la Fiera con la obligación de conseguir una victoria que les permita mantenerse en el liderato. Sin embargo, la ausencia de Miguel Borja por suspensión le dará todavía más responsabilidad al capitán azulcrema, quien tendrá que asumir el el ataque solo.

El yucateco no solo es el máximo goleador del América en lo que va de la temporada, también es el mexicano con más anotaciones en la Liga MX, con seis tantos. Una cifra que lo tiene como candidato para regresar a una Selección Mexicana que no tiene gol.

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Necaxa | MEXSPORT

La falta de contundencia de los delanteros del Tricolor, sumada a la lesión de Raúl Alonso Jiménez, quien estará fuera alrededor de cuatro meses, abre una puerta para Henry. Ante este panorama, el atacante americanista podría convertirse en una alternativa para Rafa de cara a la próxima Fecha FIFA de noviembre.

Hasta el momento, la delantera de la selección conformada por Armando González, Germán Berterame y Santiago Giménez lleva cero goles durante la etapa del Káiser al frente de la Selección. Una situación que aumenta la presión sobre los atacantes y abre la competencia por un lugar en la convocatoria.

México se prepara para disputar los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf frente a Jamaica, en una serie a dos partidos que comenzará el sábado 14 de noviembre de 2026 en Kingston y concluirá el martes 17 en Monterrey. Con estos compromisos en puerta, Henry necesita mantener su cuota goleadora para levantar la mano y meterse en la pelea por un lugar en el Tricolor.

Por lo pronto, el duelo de este sábado ante León representa una prueba clave. América necesita los tres puntos para conservar la cima del campeonato y Henry tendrá la responsabilidad de encabezar el ataque. Sin Borja, la oportunidad está servida para que la Bomba vuelva a hacerse escuchar y demuestre que todavía tiene argumentos para vestir la camiseta de México.